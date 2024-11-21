Hemzemin geçitteki otomobile, lokomotif çarptı; 1'i çocuk 2 yaralı

ZONGULDAK'ta hemzemin geçitte kapalı bariyeri aşan otomobile, demir yolu bakım lokomotifi çarptı. Kazada 1'i çocuk 2 kişi, yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Kilimli ilçesi Göbü köyünde meydana geldi. Zonguldak-Filyos hattında ray bakımı yapan demir yolu bakım lokomotifi, hemzemin geçitte kapalı bariyerden geçmeye çalışan Sefer B.'nin kullandığı 67 AAV 850 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobil, 20 metre sürüklendi. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine jandarma, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ile Eren Baran K. (14) yaralandı. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Jandarmanın olay yerindeki incelemesinin ardından demir yolu yeniden ulaşıma açılırken; hurda yığınına dönen otomobil çekici ile kaldırıldı. Durumu ağır olan Eren Baran K.'nin bir elektrik firmasında çırak olarak çalıştığı öğrenilirken; kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.