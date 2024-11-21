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        Hemzemin geçitteki otomobile, lokomotif çarptı; 1 çocuk öldü, 1 yaralı (2)

        SayınYazı İşleri Müdürlerinin dikkatine,'Hemzemin geçitteki otomobile, lokomotif çarptı; 1'i çocuk 2 yaralı' başlıklı haberimizde 'Eren Baran K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 19:01 Güncelleme: 21.11.2024 - 19:05
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        Hemzemin geçitteki otomobile, lokomotif çarptı; 1 çocuk öldü, 1 yaralı (2)
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        SayınYazı İşleri Müdürlerinin dikkatine,

        'Hemzemin geçitteki otomobile, lokomotif çarptı; 1'i çocuk 2 yaralı' başlıklı haberimizde ‘Eren Baran K.’ olarak verilen isim, ‘Efe Baran Kazancı’ olarak düzeltilmiştir.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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