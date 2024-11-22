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        Eğlence merkezi işletmecisi cinayetinde sanık ve babasına müebbet hapis istendi

        ZONGULDAK'ın Devrek ilçesinde 2 yıl önce eğlence merkezi sahibi Tolga Korkmaz'ı (44) pompalı tüfekle vurarak öldüren başka eğlence merkezi sahibi Muhammet Bozkurt hakkında savcı, 'Kasten öldürme' suçundan, babası Zihni Bozkurt'a da suça yardım etmekten müebbet hapis talebinde bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 10:22 Güncelleme: 22.11.2024 - 10:25
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        Eğlence merkezi işletmecisi cinayetinde sanık ve babasına müebbet hapis istendi
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        ZONGULDAK’ın Devrek ilçesinde 2 yıl önce eğlence merkezi sahibi Tolga Korkmaz’ı (44) pompalı tüfekle vurarak öldüren başka eğlence merkezi sahibi Muhammet Bozkurt hakkında savcı, 'Kasten öldürme’ suçundan, babası Zihni Bozkurt’a da suça yardım etmekten müebbet hapis talebinde bulundu.

        Olay, 23 Mayıs 2022’de Devrek ilçesi Çaydeğirmeni beldesinde Tolga Korkmaz’a ait eğlence merkezinde meydana geldi. Eğlence merkezi sahibi Muhammet Bozkurt, babası Zihni Bozkurt, çalışanı Levent Aydenk ve şoför Ahmet K. (50), başka eğlence merkezi sahibi Tolga Korkmaz'dan 8 kasa bira borcunu tahsil etmek için sahibi olduğu eğlence merkezine gitti. Burada tartışma çıkarken, tabancasını çeken Levent Aydenk birkaç el ateş etti. Bu sırada Muhammet Bozkurt da aracından aldığı pompalı tüfekle Korkmaz'a ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği Korkmaz yaralandı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Olayın ardından Muhammet Bozkurt, babası Zihni Bozkurt, Levent Aydenk ile bağlantıları olduğu değerlendirilen Ahmet K. tutuklanırken, eşi Z.Ş.B. (39) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Daha sonra Ahmet K. de adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Sanıklara dava açılırken ilk duruşmada Levent Aydenk ve Zihni Bozkurt tahliye edildi.

        3 SANIĞA CEZA, 2’SİNE BERAAT İSTENDİ

        Davanın görülen son duruşmasında mütalaasını açıklayan savcı, Z.Ş.B. ve Ahmet K. hakkında diğer sanıklarla eylem ve fikir birliği içinde bulunmadığını belirterek beraatini talep etti. Muhammet Bozkurt hakkında Tolga Korkmaz’ı ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezası talep etti. Savcı, Zihni Bozkurt’un ‘iştirak halinde kasten öldürmeye yardım etme’ suçlamasıyla müebbet hapis ile cezalandırılmasını istedi. Olayda Tolga Korkmaz’a tabanca ile ateş ettiği ve tabancayı göğsüne doğrultup ateş etmeye çalıştığı ancak tutukluk yaptığı gerekçesiyle Levent Aydenk’in eyleminin sona erdiğini ifade eden savcı, Aydenk’in ‘Kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 15 yıla kadar hapis ile cezalandırılmasını istedi. Ayrıca tutuklu Muhammet Bozkurt’un delilleri karartma ve kaçma şüphesi bulunmadığından tahliye edilmesini talep etti.

        Mütalaaya karşı söz verilen öldürülen Tolga Korkmaz’ın annesi Refika Korkmaz, “Sanıkların hepsinin ağırlaştırılmış müebbet cezasıyla cezalandırılmalarını talep ederim” dedi.

        ‘HER ŞEYİ BİLİYORSUNUZ, BEN SUÇSUZUM’

        Tutuklu bulunan Muhammet Bozkurt savunmasında, “Bütün raporlar önünüzde, atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Her şeyi biliyorsunuz, ben suçsuzum. Dosyada tüm deliller mevcuttur. Takdir mahkemenindir” diye konuştu.

        Savunması sorulan Zihni Bozkurt da “Ahmet ile arabada oturuyordum. Olay başlayınca ‘ayırabilir miyim’ diye düşünüp indim. Kafama darbe aldıktan sonrasını çok hatırlamıyorum. Silahı Muhammet’e ben vermedim” dedi.

        Mahkeme heyeti mütalaaya karşı beyanlarını hazırlamaları için avukatlara süre vererek duruşmayı erteledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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