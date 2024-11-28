Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        TIR'ın çarptığı yaya öldü

        ZONGULDAK'ta yolun karşısına geçerken TIR'ın çarptığı İbrahim Poyraz (72), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 16:57 Güncelleme: 28.11.2024 - 17:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        TIR'ın çarptığı yaya öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        ZONGULDAK’ta yolun karşısına geçerken TIR’ın çarptığı İbrahim Poyraz (72), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaza, saat 15.00 sıralarında Bülent Ecevit Caddesi’ndeki çevre yolunda meydana geldi. Çetin K. yönetimindeki 67 AEG 201 plakalı TIR, yolun karşısına geçmeye çalışan İbrahim Poyraz’a çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Poyraz, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. TIR şoförü Çetin K., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

        Kaza nedeniyle trafik akışı bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. TIR'ın yoldan çekilmesiyle ulaşım normale döndü.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Uzman personelimiz bunun sahte olduğunu hemen anlıyor"
        "Uzman personelimiz bunun sahte olduğunu hemen anlıyor"
        Uçum: Bu eski tarzda ya da yeni versiyonda bir çözüm süreci değil
        Uçum: Bu eski tarzda ya da yeni versiyonda bir çözüm süreci değil
        Polatlara yeni 7 iddianame!
        Polatlara yeni 7 iddianame!
        İstanbul'da sahte döviz operasyonu!
        İstanbul'da sahte döviz operasyonu!
        Bakanlık, inceleme başlattı
        Bakanlık, inceleme başlattı
        TCMB ve TBB'den 'sahte dolar' açıklaması
        TCMB ve TBB'den 'sahte dolar' açıklaması
        Kanser olan annesini döverek öldürdü!
        Kanser olan annesini döverek öldürdü!
        Sahte doların yazılım güncellemesi neden uzun sürüyor?
        Sahte doların yazılım güncellemesi neden uzun sürüyor?
        Beyaz tereyağı mı sarı tereyağı mı?
        Beyaz tereyağı mı sarı tereyağı mı?
        Fenerbahçe, Prag deplasmanına çıkacak
        Fenerbahçe, Prag deplasmanına çıkacak
        Baba oğul kavgası kanlı bitti!
        Baba oğul kavgası kanlı bitti!
        Profesörü uzun namlulu silahlarla gasp ettiler!
        Profesörü uzun namlulu silahlarla gasp ettiler!
        Cimbom, Hollanda'da liderlik peşinde!
        Cimbom, Hollanda'da liderlik peşinde!
        İkisi de başlarından vurulmuş! Sahilde çifte vahşet!
        İkisi de başlarından vurulmuş! Sahilde çifte vahşet!
        7 yılda + 5 oldular
        7 yılda + 5 oldular
        Beşiktaş'ta tarihi 15 saatin perde arkası
        Beşiktaş'ta tarihi 15 saatin perde arkası
        Dünyanın en tehlikeli denizleri!
        Dünyanın en tehlikeli denizleri!
        ‘Eşimi vurdum’ diyerek teslim oldu
        ‘Eşimi vurdum’ diyerek teslim oldu
        Tarafsız sahada moral arıyor
        Tarafsız sahada moral arıyor
        Motosiklet devinden büyük kayıp!
        Motosiklet devinden büyük kayıp!

        Benzer Haberler

        Devrek'te Trafik Komisyonu Toplantısı yapıldı
        Devrek'te Trafik Komisyonu Toplantısı yapıldı
        Zonguldak'ta tırın çarptığı yaya ağır yaralandı
        Zonguldak'ta tırın çarptığı yaya ağır yaralandı
        Zonguldak'ta sanayinin kadın yüzü Dilara, tasarımdan montaja çalıştığı atöl...
        Zonguldak'ta sanayinin kadın yüzü Dilara, tasarımdan montaja çalıştığı atöl...
        Başkent EDAŞ, yılın ilk 9 ayında Zonguldak'ta 3 binden fazla aydınlatma arm...
        Başkent EDAŞ, yılın ilk 9 ayında Zonguldak'ta 3 binden fazla aydınlatma arm...
        'Kesik baş' cinayetinde 9 sanığa ağırlaştırılmış müebbet istendi
        'Kesik baş' cinayetinde 9 sanığa ağırlaştırılmış müebbet istendi
        Zonguldak'tan kısa kısa
        Zonguldak'tan kısa kısa