3 kardeş, orman muhafaza memurunu darbetti

ZONGULDAK’ın Devrek ilçesinde, Mahmutoğlu Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı H.K. (35) ile kardeşleri S.K. (36) ve S.K. (37), daha önce kaçak ağaç kesimi yaptıkları iddiasıyla kendileri hakkında tutanak tutan Orman Muhafaza Memuru Sezgin Deliacı’yı darbetti. Olay cep telefonuyla görüntülenirken, gözaltına alına 3 kardeş adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, dün Devrek ilçesinde Beldibi Orman İşletme Şefliği sahasında meydana geldi. Orman Muhafaza Memuru Sezgin Deliacı, 2023 yılında Mahmutoğlu Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi üyelerinden bazıları hakkında izinsiz ağaç kesme ve haksız kazanç elde ettikleri gerekçesiyle tutanak tuttu. Kooperatif üyeleri ile memur Sezgin Deliacı arasında zaman zaman tartışma yaşandı. Son olarak Kooperatif Başkanı H.K. ve kardeşleri S.K. ile S.K., görevi başındaki Sezgin Deliacı ile karşılaşınca tartışma çıktı. Kardeşler Deliacı’yı darbederken, olay çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla kayda alındı.