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        Zonguldak'ta 7 kaçak göçmen yakalandı

        ZONGULDAK'ta, polisin yaptığı denetimlerde 7 kaçak göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 17:43 Güncelleme: 05.12.2024 - 17:45
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        Zonguldak'ta 7 kaçak göçmen yakalandı
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        ZONGULDAK’ta, polisin yaptığı denetimlerde 7 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler, sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine gönderildi.

        Kent genelinde 16 Kasım’dan bu yana polis ekipleri tarafından ‘Düzensiz Göç ile Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulamaları’ yapıldı. Denetimler kapsamında 1261 araç, 3 bin 212 kişi, 183 halka açık yer, 144 metruk bina ve çevresi kontrol edildi. Sorgulanan kişilerden 127’sinin yabancı uyruklu olduğu, bunlardan 2 Suriye, 2 Afganistan, 2 Irak ve 1 İran uyruklu 7 kişinin yurda kaçak yollarla girdiği belirlendi. Kaçak göçmenler, İl Göç Müdürlüğü’ne teslim edilerek sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine götürüldü.

        İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçmenlerin men ve takibine yönelik çalışmalar kararlılıkla devam edecektir” ifadelerine yer verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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