Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        Restorana ateş açıp 2 kişiyi yaralayan sanığa 6, azmettirene 17 yıl hapis cezası

        ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde restorana ateş açıp 2 kişinin yaralanmasına neden olan Kerem Can C.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 11:14 Güncelleme: 10.12.2024 - 11:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Restorana ateş açıp 2 kişiyi yaralayan sanığa 6, azmettirene 17 yıl hapis cezası
        ABONE OL
        ABONE OL

        ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde restorana ateş açıp 2 kişinin yaralanmasına neden olan Kerem Can C. (23), 6 yıl 8 ay hapis cezasına, onu azmettiren ve firar ettiği ortaya çıkan Yunus Y. (30) 17 yıl hapis cezası aldı.

        Olay, 25 Kasım 2022'de Ereğli ilçesinde Yalı Caddesi'ndeki restoranda meydana geldi. Yunus Y., iddiaya göre restoran sahibi Onur Ç.'den haraç istedi. Taraflar arasında yaşanan gerginlik sonrası Onur Ç. ile arkadaşı Şaban A. (58), restoran önünde silahlı saldırıya uğradı. Kar maskeli Kerem Can C. kaçarken, Onur Ç. ile arkadaşı hastanedeki tedavileri sonrası taburcu oldu. Olay ile ilgili Kerem Can C. ile onu azmettirdiği belirlenen Yunus Y. yakalanıp, tutuklandı.

        DURUŞMADAN ÖNCE FİRAR ETMİŞ

        Karadeniz Ereğli Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Kerem Can C. hakkında 'Silahla kemik kırığına ve yaşamını tehlikeye sokan bir duruma neden olacak şekilde kasten yaralama' ve 'Silahlı olası kastla yaralama' suçlarından, Yunus Y. hakkında da 'Birden fazla kişi tarafından iş yerinde yağmaya teşebbüs', 'Silahla kasten yaralama' Yaralamaya azmettirme’ suçlarından dava açıldı. 6 ay tutuklu kalan Kerem Can C. ile Yunus Y. davanın ilk duruşmasında tahliye edildi. Kerem Can C. serbest kalırken, Yunus Y. başka bir suçtan dolayı cezaevinde kalmaya devam etti. Diğer yandan kapalıdan açık cezaevine geçeceği süre için izin verilen Yunus Y.'nin karar duruşmasından 5 gün önce cezaevine teslim olmadığı, firar ettiği ortaya çıktı.

        SİLAHLI SALDIRININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

        Onur Ç. ile Şaban A.'nın yaralanmasına ilişkin davada karar duruşması görüldü. Firari sanık duruşmada yer almazken, Kerem Can C. SEGBİS aracılığı ile katıldı. Mahkeme heyeti, Kerem Can C. hakkında 'Silahla kasten yaralama' suçundan 'iyi hal' indirimi uygulayarak 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Yunus Y. hakkında ise 'Silahla kasten yaralamaya azmettirme' suçundan indirim uygulanmadan 8 yıl, 'Nitelikli yağmaya teşebbüs' suçundan da 9 yıl olmak üzere toplamda 17 yıl hapisle cezalandırıldı.

        Diğer yandan silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; elinde tabanca olan Kerem Can C.'nin restorana, restoran önünde bekleyenlere ve çevreye rastgele ateş attığı anlar yer aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail Suriye'de ilerliyor
        İsrail Suriye'de ilerliyor
        Habertürk Esad'ın kaçtığı sarayda
        Habertürk Esad'ın kaçtığı sarayda
        Peskov: Barış belli koşullarda olabilir
        Peskov: Barış belli koşullarda olabilir
        Avrupa Suriyeli sığınmacı başvurularını askıya alıyor
        Avrupa Suriyeli sığınmacı başvurularını askıya alıyor
        Diş hekimi 2 çocuk annesini katletmişti! Olay anı kamerada!
        Diş hekimi 2 çocuk annesini katletmişti! Olay anı kamerada!
        R.Madrid'den ayrılacak mı? Ancelotti açıkladı!
        R.Madrid'den ayrılacak mı? Ancelotti açıkladı!
        Bu yıl en çok hangi kripto paralar kazandırdı?
        Bu yıl en çok hangi kripto paralar kazandırdı?
        Yasa dışı bahis çetesinin bir yöntemi daha ortaya çıktı!
        Yasa dışı bahis çetesinin bir yöntemi daha ortaya çıktı!
        F.Bahçe'de zorunlu rotasyon!
        F.Bahçe'de zorunlu rotasyon!
        Asgari ücret maratonu başlıyor
        Asgari ücret maratonu başlıyor
        10 görseldeki yanlışları bulabilir misiniz?
        10 görseldeki yanlışları bulabilir misiniz?
        İngiliz devi Kenan Yıldız için gözünü kararttı!
        İngiliz devi Kenan Yıldız için gözünü kararttı!
        İş insanını asitle eritmişti! Ölüm listesi hazırlamış!
        İş insanını asitle eritmişti! Ölüm listesi hazırlamış!
        Elektronik sigara kullananlara kötü haber!
        Elektronik sigara kullananlara kötü haber!
        Prenses Kate de 'Yılın Kişisi' adayı
        Prenses Kate de 'Yılın Kişisi' adayı
        Takıntılı sevgiliden kurşun yağmuru! İki kadını vurdu!
        Takıntılı sevgiliden kurşun yağmuru! İki kadını vurdu!
        Finlandiya'ya giden kimyonlar piyasadan toplatıldı
        Finlandiya'ya giden kimyonlar piyasadan toplatıldı
        Zenginle fakir arasındaki uçurum arttı
        Zenginle fakir arasındaki uçurum arttı
        Diyetisyenlerin korkulu rüyası mı olacak?
        Diyetisyenlerin korkulu rüyası mı olacak?
        Çayırhan'da doğrular ve yalanlar
        Çayırhan'da doğrular ve yalanlar

        Benzer Haberler

        Zonguldak'ta Suriyeli öğrencilerden kutlama
        Zonguldak'ta Suriyeli öğrencilerden kutlama
        Ergün Atalay: Asgari ücretle ilgili açıklanan rakamların kabul edilebilir y...
        Ergün Atalay: Asgari ücretle ilgili açıklanan rakamların kabul edilebilir y...
        TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay'dan asgari ücret açıklaması:
        TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay'dan asgari ücret açıklaması:
        Zonguldak'ta balık tezgahlarında bolluk yaşanıyor
        Zonguldak'ta balık tezgahlarında bolluk yaşanıyor
        Zonguldak'ta, hamsi 75 liraya tezgahlarda yerini aldı
        Zonguldak'ta, hamsi 75 liraya tezgahlarda yerini aldı
        Zonguldak'ta 7 kaçak göçmen yakalandı
        Zonguldak'ta 7 kaçak göçmen yakalandı