Afgan madenci öldükten sonra yakılmış

ZONDULDAK'ta yanmış cesedi bulunan, kaçak ocakta çalışan Afganistan uyruklu Vezir Mohammad Nourtani'nin (50) ölümüne ilişkin davada, yeniden istenen Adli Tıp raporu mahkemeye ulaştı. 20 sayfalık raporda, yakılma olayının ölümden sonra meydana geldiği belirtilerek, 'Kişinin mevcut verilerle kesin ölüm nedeni ve mekanizmasının bilinemediği, ölüm sonrası yakılmış olduğu' değerlendirmesi yapıldı.

KÖMÜRLEŞME DERECESİNDE YANIK HALDE BULUNDUĞU RAPORDA

Kesin ölüm nedeni ve şeklinin bilinemediği, yakılma eyleminin ölümden sonra olduğu ifade edilen raporda, "10 Kasım 2023 tarihinde yol kenarında göğüs, batın ve diz seviyesine kadar kömürleşme derecesinde yanık halde bulunduğu, otopsisinde göğüs, batın ve diz seviyesine kadar kömürleşme derecesinde yanık olduğundan, iç organlarda, kemiklerde kayıplar olduğu, göğüs ve batın içi organlarda gerekli makroskopik, histopatolojik ve travmatik değişimler açısından inceleme yapılamadığı dikkate alındığında; kişinin mevcut verilerle kesin ölüm nedeni ve mekanizmasının bilinemediği, ölüm sonrası yakılmış olduğu, ölüm zamanının 9 Kasım 2023 tarihi ile uyumlu olduğu, olay sonrası gecikmeden 112 acil servisinin çağrılması veya hastaneye götürülerek uygun tedavi başlanması durumunda kurtulma ihtimalinin olup olmadığının bilinemediği oy birliği ile mütalaa olunur" ifadelerine yer verildi. Diğer yandan Nourtani ailesinin avukatı Kerim Bahadır Şeker, yeniden alınan raporun çelişkileri gidermediğini söyledi.