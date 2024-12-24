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        Zonguldak'ta 1 ayda 3'üncü kez çaya düşen kediyi iffaiye kurtardı

        ZONGULDAK'ta 1 ayda 3'üncü kez çaya düşüp, mahsur kalan kedi, itfaiye tarafından kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 13:32 Güncelleme: 24.12.2024 - 13:35
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        Zonguldak'ta 1 ayda 3'üncü kez çaya düşen kediyi iffaiye kurtardı
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        ZONGULDAK'ta 1 ayda 3’üncü kez çaya düşüp, mahsur kalan kedi, itfaiye tarafından kurtarıldı.

        Olay, sabah saatlerinde Alaplı Çayı kenarında meydana geldi. Bir kedinin çaya düşüp, mahsur kaldığı görenler, itfaiyeye haber verdi. İhbarla bölgeye ekipler gönderildi. Merdiven çaya inen ekipler, kediyi soğuk sudan kurtardı. Kediyi kurtaran itfaiye eri, “Bu kedi, her seferinde farklı bir maceraya atılıyor ve çayda mahsur kalıyor. Vatandaşlar çay kenarında fare peşinde olduğunu söylüyorlar. Kediyi sağ salim kurtarmak için her seferinde görevimizi titizlikle yerine getiriyoruz" dedi.

        Kedi, yapılan kontrollerin ardından sokağa salındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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