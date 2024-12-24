Zonguldak'ta 1 ayda 3'üncü kez çaya düşen kediyi iffaiye kurtardı
ZONGULDAK'ta 1 ayda 3'üncü kez çaya düşüp, mahsur kalan kedi, itfaiye tarafından kurtarıldı.
ZONGULDAK'ta 1 ayda 3’üncü kez çaya düşüp, mahsur kalan kedi, itfaiye tarafından kurtarıldı.
Olay, sabah saatlerinde Alaplı Çayı kenarında meydana geldi. Bir kedinin çaya düşüp, mahsur kaldığı görenler, itfaiyeye haber verdi. İhbarla bölgeye ekipler gönderildi. Merdiven çaya inen ekipler, kediyi soğuk sudan kurtardı. Kediyi kurtaran itfaiye eri, “Bu kedi, her seferinde farklı bir maceraya atılıyor ve çayda mahsur kalıyor. Vatandaşlar çay kenarında fare peşinde olduğunu söylüyorlar. Kediyi sağ salim kurtarmak için her seferinde görevimizi titizlikle yerine getiriyoruz" dedi.
Kedi, yapılan kontrollerin ardından sokağa salındı.
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