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        3 kişinin yaralandığı baltalı saldırıya ilişkin 7 şüpheli adliyede (2)

        3KİŞİ TUTUKLANDIZonguldak'ta 3 kişinin yaralandığı baltalı saldırıya ilişkin gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden Uğur Koçaklı, Kemal Demir ve İdris Demir tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 19:44 Güncelleme: 27.12.2024 - 19:50
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        3 kişinin yaralandığı baltalı saldırıya ilişkin 7 şüpheli adliyede (2)
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        3KİŞİ TUTUKLANDI

        Zonguldak'ta 3 kişinin yaralandığı baltalı saldırıya ilişkin gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden Uğur Koçaklı, Kemal Demir ve İdris Demir tutuklandı. 2'si kadın 2'si çocuk diğer 4 şüpheli ise savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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