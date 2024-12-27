3 kişinin yaralandığı baltalı saldırıya ilişkin 7 şüpheli adliyede (2)

Zonguldak'ta 3 kişinin yaralandığı baltalı saldırıya ilişkin gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden Uğur Koçaklı, Kemal Demir ve İdris Demir tutuklandı. 2'si kadın 2'si çocuk diğer 4 şüpheli ise savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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