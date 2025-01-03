Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        İstanbul'un 10 yıllık kentsel büyümesi incelendi; 'Kıyılarda fazla değişim yok'

        ZONGULDAK Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Geomatik Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 09:59 Güncelleme: 03.01.2025 - 10:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        İstanbul'un 10 yıllık kentsel büyümesi incelendi; 'Kıyılarda fazla değişim yok'
        ABONE OL
        ABONE OL

        ZONGULDAK Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Geomatik Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, ekibi ile radar uydularından geliştirdiği yazılım olan Küresel Yer İzleme Sistemi ile İstanbul'un 2014'ten bu yana kentsel büyümesini inceledi. Kutoğlu, "Genellikle kıyı alanları muhafaza edilmiş, orada çok fazla bir değişim yok. Ama geri planlarda şehir, kuzey bölgesine doğru büyümüş. 10 yılda şehir baştan aşağı adeta yeniden yaratılmış" dedi.

        BEUN Mühendislik Fakültesi Geomatik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, radar uydu verilerini kullanarak ekibiyle geliştirdiği Küresel Yer İzleme Sistemi ile İstanbul'un 2014'ten bu yana olan kentsel büyümesini inceledi. Radar uydularının her 12 günde bir dünya etrafındaki turunu tamamladıklarını ifade eden Kutoğlu, "Bu uygulamayla radar uydularından toplanan 12 günlük verileri gerçek zamanlı olarak işleme kabiliyetine kavuştuk. Bu uygulamayı kullanarak, kentlerimizdeki ya da bir bölgenin arazisindeki değişimlerin bütünüyle resmini çekmek ve incelemek mümkün olabiliyor" dedi.

        KIRMIZI İŞARETLİ BÖLGELER, DEĞİŞTİRİLMİŞ ALANLAR

        Kullandıkları radar uydularının arşiv verisinin 2014'ten başladığını, bu nedenle de geliştirdikleri uygulama ile İstanbul'un 10 yıllık kentsel büyümesini incelediklerini belirten Kutoğlu, "Kırmızı işaretli bölgeler, 2014'ten sonra değiştirilmiş alanları gösteriyor. Bu alanlar park, bahçe, yeni bir bina veya var olan binanın kentsel dönüşüme sokulması olabilir. Uygulamayla her türlü değişimi görmemiz mümkün. İstanbul'un metropol alanında kent neredeyse baştan aşağıya yenilenmiş gözüküyor. İstanbul'un metropol kısmında bir kentsel değişim görüyoruz, 2014'ten bugüne kadar" diye konuştu.

        '10 YILDAN BU YANA YÜZDE 75 CİVARINDA BİR DEĞİŞİM GÖZLÜYORUZ'

        Yoğun değişim görülen bölgeleri anlatan Kutoğlu, "Genelde yoğun yerleşim olan bölümlerinde, kıyı kesimleri hariç, geri plana doğru kentin büyümesi söz konusu. Yeni yolların yapıldığını, havaalanının yapıldığını görebiliyoruz. Yeni köprü ve barajların yanı sıra konut alanlarındaki değişimi ekranda görebiliyoruz. Genellikle kıyı alanları muhafaza edilmiş, orada çok fazla bir değişim yok. Ama geri planlarda şehir, kuzey bölgesine doğru büyümüş. 10 yılda şehir baştan aşağı adeta yeniden yaratılmış. Yaptığımız analize baktığımızda 10 yıldan bu yana İstanbul'un metropol alanında yüzde 75 civarında bir değişim gözlüyoruz, kentsel değişim söz konusu" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        2024'te enflasyon yüzde 44.38 oldu
        2024'te enflasyon yüzde 44.38 oldu
        Biri 3 diğeri 1 yaşındaydı! İki kardeş alevlerin arasında!
        Biri 3 diğeri 1 yaşındaydı! İki kardeş alevlerin arasında!
        Göçmenler Trump göreve gelmeden ABD'ye girmek için yola çıktı
        Göçmenler Trump göreve gelmeden ABD'ye girmek için yola çıktı
        Beşiktaş çıkış arıyor!
        Beşiktaş çıkış arıyor!
        22 yaşındaki Osman'dan 1 haftadır iz yok... Baraj gölü boşaltılıyor!
        22 yaşındaki Osman'dan 1 haftadır iz yok... Baraj gölü boşaltılıyor!
        Zelenskiy'den Trump'a: Putin'i durdurabilir
        Zelenskiy'den Trump'a: Putin'i durdurabilir
        Venezuela'dan muhalif liderin yakalanması için 100 bin dolar ödül
        Venezuela'dan muhalif liderin yakalanması için 100 bin dolar ödül
        Son paylaşımları yürek burktu
        Son paylaşımları yürek burktu
        "Tayfur’un vefatı bir parçamı alıp götürdü"
        "Tayfur’un vefatı bir parçamı alıp götürdü"
        Ünlüler üzüntü içinde
        Ünlüler üzüntü içinde
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Kalorinin yetersizi de başa bela!
        Kalorinin yetersizi de başa bela!
        Ayna yokken insanlar kendilerini nasıl görüyordu?
        Ayna yokken insanlar kendilerini nasıl görüyordu?
        Antalya'da spot dükkanı ateşe verildi: 1 ölü, 2 yaralı
        Antalya'da spot dükkanı ateşe verildi: 1 ölü, 2 yaralı
        2025'te hangi modeller gelecek?
        2025'te hangi modeller gelecek?
        Zeugma’nın Çingene Kızı’yla komşu çıktık!
        Zeugma’nın Çingene Kızı’yla komşu çıktık!
        F.Bahçe'den Kevin De Bruyne bombası
        F.Bahçe'den Kevin De Bruyne bombası
        Madame Tussauds İstanbul kalıcı olarak kapandı
        Madame Tussauds İstanbul kalıcı olarak kapandı
        Köylüler ahır olarak kullanıyordu...
        Köylüler ahır olarak kullanıyordu...
        F.Bahçe'den özel prim sistemi!
        F.Bahçe'den özel prim sistemi!

        Benzer Haberler

        Zonguldak'ta öğretmenlerin bulduğu yaralı şahin tedaviye alındı
        Zonguldak'ta öğretmenlerin bulduğu yaralı şahin tedaviye alındı
        BEUN İlahiyat Fakültesine, erişilebilirlik belgesi ve erişilebilirlik logol...
        BEUN İlahiyat Fakültesine, erişilebilirlik belgesi ve erişilebilirlik logol...
        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Fatih Sondaj Gemisi'nde konuştu...
        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Fatih Sondaj Gemisi'nde konuştu...
        Bakan Bayraktar: Karadeniz'deki doğal gaz üretimini 9 milyon metreküpe çıka...
        Bakan Bayraktar: Karadeniz'deki doğal gaz üretimini 9 milyon metreküpe çıka...
        Zonguldak'ta bu yıl yapılan denetimlerde 403 ruhsatsız ocak kapatıldı
        Zonguldak'ta bu yıl yapılan denetimlerde 403 ruhsatsız ocak kapatıldı
        Zonguldak'ta 1 yılda 403 kaçak maden ocağı kapatıldı
        Zonguldak'ta 1 yılda 403 kaçak maden ocağı kapatıldı