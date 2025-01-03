İstanbul'un 10 yıllık kentsel büyümesi incelendi; 'Kıyılarda fazla değişim yok'

ZONGULDAK Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Geomatik Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, ekibi ile radar uydularından geliştirdiği yazılım olan Küresel Yer İzleme Sistemi ile İstanbul'un 2014'ten bu yana kentsel büyümesini inceledi. Kutoğlu, "Genellikle kıyı alanları muhafaza edilmiş, orada çok fazla bir değişim yok. Ama geri planlarda şehir, kuzey bölgesine doğru büyümüş. 10 yılda şehir baştan aşağı adeta yeniden yaratılmış" dedi.

BEUN Mühendislik Fakültesi Geomatik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, radar uydu verilerini kullanarak ekibiyle geliştirdiği Küresel Yer İzleme Sistemi ile İstanbul'un 2014'ten bu yana olan kentsel büyümesini inceledi. Radar uydularının her 12 günde bir dünya etrafındaki turunu tamamladıklarını ifade eden Kutoğlu, "Bu uygulamayla radar uydularından toplanan 12 günlük verileri gerçek zamanlı olarak işleme kabiliyetine kavuştuk. Bu uygulamayı kullanarak, kentlerimizdeki ya da bir bölgenin arazisindeki değişimlerin bütünüyle resmini çekmek ve incelemek mümkün olabiliyor" dedi.

KIRMIZI İŞARETLİ BÖLGELER, DEĞİŞTİRİLMİŞ ALANLAR Kullandıkları radar uydularının arşiv verisinin 2014'ten başladığını, bu nedenle de geliştirdikleri uygulama ile İstanbul'un 10 yıllık kentsel büyümesini incelediklerini belirten Kutoğlu, "Kırmızı işaretli bölgeler, 2014'ten sonra değiştirilmiş alanları gösteriyor. Bu alanlar park, bahçe, yeni bir bina veya var olan binanın kentsel dönüşüme sokulması olabilir. Uygulamayla her türlü değişimi görmemiz mümkün. İstanbul'un metropol alanında kent neredeyse baştan aşağıya yenilenmiş gözüküyor. İstanbul'un metropol kısmında bir kentsel değişim görüyoruz, 2014'ten bugüne kadar" diye konuştu.