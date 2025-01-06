Trafikten men edilen motosikletini vermek istemeyen eczacı polisle tartıştı

ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde trafikten men edilen motosikletini vermek istemeyen eczacı Oruç F.E., ‘eczaneye ilaç yetiştireceğim’ diyerek kaçtı. Eczane önüne kadar takip edilen Oruç F.E. burada trafik polisi ile tartıştı. Yaşananlar bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, öğle saatlerinde Ereğli ilçesi Ömerli Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Ömerli kavşağında rutin denetim yapan trafik polisleri, kask takmadan ilerleyen Oruç F.E. idaresindeki 67 ABN 070 plakalı motosikleti durdurdu. Yapılan kontrolde motosikletin 3’üncü kez muayenesiz yakalandığı tespit edildi. Polis memuru M.A., Oruç F.E.’ye motosikletinin trafikten men edildiğini ve çekiçi yardımıyla otoparka çekileceğini anlatırken, eczacı olduğunu söyleyen Oruç F.E., ‘eczaneye ilaç yetiştireceğim’ diyerek ceza kağıdını imzalamadan uzaklaştı. Polis ekipleri ise kaçan sürücüyü, eczaneye kadar takip etti. Polisin ceza kağıdını imzalatmaya çalıştığı Oruç F.E., motosikletini başka bir yere götürmek istedi. Polis memuru ile sürücü arasında arbede yaşandı.