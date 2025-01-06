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        Trafikten men edilen motosikletini vermek istemeyen eczacı polisle tartıştı

        ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde trafikten men edilen motosikletini vermek istemeyen eczacı Oruç F.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.01.2025 - 21:07 Güncelleme: 06.01.2025 - 21:10
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        Trafikten men edilen motosikletini vermek istemeyen eczacı polisle tartıştı
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        ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde trafikten men edilen motosikletini vermek istemeyen eczacı Oruç F.E., ‘eczaneye ilaç yetiştireceğim’ diyerek kaçtı. Eczane önüne kadar takip edilen Oruç F.E. burada trafik polisi ile tartıştı. Yaşananlar bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, öğle saatlerinde Ereğli ilçesi Ömerli Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Ömerli kavşağında rutin denetim yapan trafik polisleri, kask takmadan ilerleyen Oruç F.E. idaresindeki 67 ABN 070 plakalı motosikleti durdurdu. Yapılan kontrolde motosikletin 3’üncü kez muayenesiz yakalandığı tespit edildi. Polis memuru M.A., Oruç F.E.’ye motosikletinin trafikten men edildiğini ve çekiçi yardımıyla otoparka çekileceğini anlatırken, eczacı olduğunu söyleyen Oruç F.E., ‘eczaneye ilaç yetiştireceğim’ diyerek ceza kağıdını imzalamadan uzaklaştı. Polis ekipleri ise kaçan sürücüyü, eczaneye kadar takip etti. Polisin ceza kağıdını imzalatmaya çalıştığı Oruç F.E., motosikletini başka bir yere götürmek istedi. Polis memuru ile sürücü arasında arbede yaşandı.

        TARTIŞMA GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

        Polis memuru ile sürücü arasında yaşanan arbede, bir işyerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Tartışma bir süre sonra yatışınca, Oruç F.E.’ye 7 bin 500 lira idari para cezası kesildi. Motosiklet ise el konularak yediemin otoparkına çekildi.

        POLİS ŞİKAYETÇİ OLDU

        Sürücü tarafından darbedildiğini ifade eden polis memuru M.A., darp raporu alarak şikayetçi oldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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