Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        Maden kazasında ölen 8 işçi, facianın 12'nci yılında dualarla anıldı

        ZONGULDAK'ta maden kazasında hayatını kaybeden taşeron firma çalışanı 8 işçi, facianın 12'nci yıl dönümünde Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessesesi'ne ait maden ocağında dualarla anıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 12:08 Güncelleme: 07.01.2025 - 12:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Maden kazasında ölen 8 işçi, facianın 12'nci yılında dualarla anıldı
        ABONE OL

        ZONGULDAK'ta maden kazasında hayatını kaybeden taşeron firma çalışanı 8 işçi, facianın 12'nci yıl dönümünde Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessesesi'ne ait maden ocağında dualarla anıldı.

        TTK Kozlu Müessese Müdürlüğü'ne ait ocakta 7 Ocak 2013'te meydana gelen faciada, galeri açma çalışması yapan taşeron firma çalışanı 8 madenci, yerin 630 metre altında metan gazı püskürmesi sonucu hayatını kaybetti. Maden işçileri için kazanın 12'nci yıl dönümünde TTK Kozlu Müessesesi Uzunmehmet Kuyusu başında anma töreni düzenlendi. Törene, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Mali Sekreteri Yalçın Yiğit, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, sendikanın diğer şube yöneticileri ile madenciler katıldı. Maden işçileri için Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi. İşçilere mevlit şekeri dağıtıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        DEM Parti'den CHP'ye ziyaret
        DEM Parti'den CHP'ye ziyaret
        Kerimcan Durmaz, gözaltına alındı
        Kerimcan Durmaz, gözaltına alındı
        Dünya liderlerinin hazin sonu: Kaybedenler Kulübü
        Dünya liderlerinin hazin sonu: Kaybedenler Kulübü
        G.Saray'da sol beke yerli takviye!
        G.Saray'da sol beke yerli takviye!
        AB Delegasyonu'ndan 'yeşil ve gri pasaport' açıklaması
        AB Delegasyonu'ndan 'yeşil ve gri pasaport' açıklaması
        Galatasaray'ın rönesansı!
        Galatasaray'ın rönesansı!
        Buzlukta saklanan gıdalar ne kadar taze kalabilir?
        Buzlukta saklanan gıdalar ne kadar taze kalabilir?
        Osimhen için 2 farklı transfer iddiası!
        Osimhen için 2 farklı transfer iddiası!
        Avrupa liderlerinden Musk'a peş peşe tepkiler
        Avrupa liderlerinden Musk'a peş peşe tepkiler
        Baba oğul kavgası kanlı bitti!
        Baba oğul kavgası kanlı bitti!
        HMPV: Çin'de yayılan virüs nedeniyle endişelenmeli miyiz?
        HMPV: Çin'de yayılan virüs nedeniyle endişelenmeli miyiz?
        Resmen boşandılar
        Resmen boşandılar
        İlk evi son evi
        İlk evi son evi
        Bu asimetri vücuda neler katıyor?
        Bu asimetri vücuda neler katıyor?
        Santa Maria Kilisesi davası başladı! Gülen teröristi hakim uyardı!
        Santa Maria Kilisesi davası başladı! Gülen teröristi hakim uyardı!
        Emzirme ve cenaze ödenekleri arttı
        Emzirme ve cenaze ödenekleri arttı
        Ensede boza pişirmek deyimi nereden gelir?
        Ensede boza pişirmek deyimi nereden gelir?
        Trump'ın Grönland ve Kanada ısrarı sürüyor
        Trump'ın Grönland ve Kanada ısrarı sürüyor
        'Ruhsatsız silah' ifadesinde son 5 yılda artan grafik!
        'Ruhsatsız silah' ifadesinde son 5 yılda artan grafik!
        Kişisel AI süper bilgisayarı Project Digits
        Kişisel AI süper bilgisayarı Project Digits

        Benzer Haberler

        Zonguldak'ta 2013'teki metan gazı faciasında hayatını kaybeden madenciler a...
        Zonguldak'ta 2013'teki metan gazı faciasında hayatını kaybeden madenciler a...
        Trafikten men edilen motosikletini vermek istemeyen eczacı polisle tartıştı
        Trafikten men edilen motosikletini vermek istemeyen eczacı polisle tartıştı
        Zonguldak'ta polise mukavemet eden şüpheli gözaltına alındı
        Zonguldak'ta polise mukavemet eden şüpheli gözaltına alındı
        Zonguldak'tan kısa kısa
        Zonguldak'tan kısa kısa
        Gökgöl Mağarası ziyaretçilerini büyüleyici bir yolculuğa çıkarıyor
        Gökgöl Mağarası ziyaretçilerini büyüleyici bir yolculuğa çıkarıyor
        3,5 yaşındaki Efe'yi annesi boğarak öldürmüş (3)
        3,5 yaşındaki Efe'yi annesi boğarak öldürmüş (3)