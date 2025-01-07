Maden kazasında ölen 8 işçi, facianın 12'nci yılında dualarla anıldı

TTK Kozlu Müessese Müdürlüğü'ne ait ocakta 7 Ocak 2013'te meydana gelen faciada, galeri açma çalışması yapan taşeron firma çalışanı 8 madenci, yerin 630 metre altında metan gazı püskürmesi sonucu hayatını kaybetti. Maden işçileri için kazanın 12'nci yıl dönümünde TTK Kozlu Müessesesi Uzunmehmet Kuyusu başında anma töreni düzenlendi. Törene, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Mali Sekreteri Yalçın Yiğit, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, sendikanın diğer şube yöneticileri ile madenciler katıldı. Maden işçileri için Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi. İşçilere mevlit şekeri dağıtıldı.

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