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        Baca yangınında evin 2'nci katı kül oldu

        ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde 2 katlı evin bacasında çıkan yangında üst kat kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 00:00 Güncelleme: 08.01.2025 - 00:05
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        Baca yangınında evin 2'nci katı kül oldu
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        ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde 2 katlı evin bacasında çıkan yangında üst kat kullanılamaz hale geldi. Alevler cep telefonu kamerasınca görüntülendi.

        Yangın, 19.30 sıralarında Alaplı ilçesi Bektaşlı Köyü Cinler Mahallesi'nde 2 katlı evde çıktı. Şeref Kaya'ya ait evin çatı katında bacadan kaynaklandığı değerlendirilen yangın kısa sürede büyüdü. Alevler evin üst katını sararken köylünün ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. 3 yangın söndürme aracıyla müdahale edilen alevler 1 saat içinde kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri soğutma çalışmasını sürdürürken evin 2’nci katı kullanılamaz hale geldi. Yangın bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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