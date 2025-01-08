Baca yangınında evin 2'nci katı kül oldu

Yangın, 19.30 sıralarında Alaplı ilçesi Bektaşlı Köyü Cinler Mahallesi'nde 2 katlı evde çıktı. Şeref Kaya'ya ait evin çatı katında bacadan kaynaklandığı değerlendirilen yangın kısa sürede büyüdü. Alevler evin üst katını sararken köylünün ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. 3 yangın söndürme aracıyla müdahale edilen alevler 1 saat içinde kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri soğutma çalışmasını sürdürürken evin 2’nci katı kullanılamaz hale geldi. Yangın bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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