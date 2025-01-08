Zonguldak'ta bereketli balık sezonu

ZONGULDAK'ta, av sezonunun başlamasıyla 1 Eylül'de denize açılan balıkçılar, dönemi bolluk içinde geçiriyor. Sezonun ilk 2 ayında palamut, kış aylarında ise hamsi bolluğu yaşandı. Kilimli Su Ürünleri Kooperatif Müdürü Bülent Aksu, geçen 4 ayda sezonun iyi geçtiğini ifade ederek, “Geçen seneye göre daha fazla balık avcılığı oldu. Sezon başından beri 10 bin tonun üzerine balık yakalandı” dedi.

Denizlerde av yasağının bitmesinin ardından 1 Eylül'de ‘Vira Bismillah’ diyen balıkçılar denize açıldı. Sezonun bereketli olmasını umarak ağlarını atan balıkçılar, sonbaharda bol bol palamutla karşılaşırken, şimdi de kış aylarının vazgeçilmezi hamsi bolluğunu yaşıyorlar. Yakalandığı dönemlerde tanesi 40 liraya kadar düşen palamut artık tezgahlarda görünmezken, hamsi 70-100, mezgit 100-200, istavrit 70-100, zargana 200-250 lira arasında, çinekop ise 300 liradan satılıyor.

Kilimli Su Ürünleri Kooperatifi Müdürü Bülent Aksu, sezonu değerlendirerek, “Sezon başında demiştik, ‘Vatandaşımız bol ve ucuz balık yiyecek’ diye. Palamut bolluğu yaşandı, hamsi bolluğu yaşanıyor. İstavrit de keza öyle, bol miktarda çıkıyor. Limanımızdan 300 ton çeşitli balık çıkıp illere dağıldı. Zonguldak halkı da bunlardan faydalandı. Bu böyle devam edecek. Hava şartlarına göre, balığın boyuna kilosuna göre fiyat değişiklikleri olacak. Balık çeşitlerimiz bol. İl Tarım Müdürlüğü’nün, Sahil Güvenlik’in yaptığı denetimlerin faydasını gördük, çeşitlilik arttı. Ürün miktarları çoğaldı. Geçen seneye göre daha fazla balık avcılığı oldu. Sezon başından beri 10 bin tonun üzerine balık yakalandı. Ereğli, Kozlu ve Kilimli limanlarından karaya çıktı bu ürünler” dedi.