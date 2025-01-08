Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        Zonguldak'ta bereketli balık sezonu

        ZONGULDAK'ta, av sezonunun başlamasıyla 1 Eylül'de denize açılan balıkçılar, dönemi bolluk içinde geçiriyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 09:46 Güncelleme: 08.01.2025 - 09:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zonguldak'ta bereketli balık sezonu
        ABONE OL

        ZONGULDAK'ta, av sezonunun başlamasıyla 1 Eylül'de denize açılan balıkçılar, dönemi bolluk içinde geçiriyor. Sezonun ilk 2 ayında palamut, kış aylarında ise hamsi bolluğu yaşandı. Kilimli Su Ürünleri Kooperatif Müdürü Bülent Aksu, geçen 4 ayda sezonun iyi geçtiğini ifade ederek, “Geçen seneye göre daha fazla balık avcılığı oldu. Sezon başından beri 10 bin tonun üzerine balık yakalandı” dedi.

        Denizlerde av yasağının bitmesinin ardından 1 Eylül'de ‘Vira Bismillah’ diyen balıkçılar denize açıldı. Sezonun bereketli olmasını umarak ağlarını atan balıkçılar, sonbaharda bol bol palamutla karşılaşırken, şimdi de kış aylarının vazgeçilmezi hamsi bolluğunu yaşıyorlar. Yakalandığı dönemlerde tanesi 40 liraya kadar düşen palamut artık tezgahlarda görünmezken, hamsi 70-100, mezgit 100-200, istavrit 70-100, zargana 200-250 lira arasında, çinekop ise 300 liradan satılıyor.

        Kilimli Su Ürünleri Kooperatifi Müdürü Bülent Aksu, sezonu değerlendirerek, “Sezon başında demiştik, ‘Vatandaşımız bol ve ucuz balık yiyecek’ diye. Palamut bolluğu yaşandı, hamsi bolluğu yaşanıyor. İstavrit de keza öyle, bol miktarda çıkıyor. Limanımızdan 300 ton çeşitli balık çıkıp illere dağıldı. Zonguldak halkı da bunlardan faydalandı. Bu böyle devam edecek. Hava şartlarına göre, balığın boyuna kilosuna göre fiyat değişiklikleri olacak. Balık çeşitlerimiz bol. İl Tarım Müdürlüğü’nün, Sahil Güvenlik’in yaptığı denetimlerin faydasını gördük, çeşitlilik arttı. Ürün miktarları çoğaldı. Geçen seneye göre daha fazla balık avcılığı oldu. Sezon başından beri 10 bin tonun üzerine balık yakalandı. Ereğli, Kozlu ve Kilimli limanlarından karaya çıktı bu ürünler” dedi.

        Esnaf Zeki Beybeyoğlu ise “Allah bu sene veriyor. Kimse nankörlük yapmasın, hamsi, istavrit 70 lira. Bugün bakınca marketlere bisküvi bile 40-50 lira. Balık bedava. Kıyma tavuk yiyemiyor, gelsin balık yesin” diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Eski çalışanı olan kadını hastanede katletti!
        Eski çalışanı olan kadını hastanede katletti!
        Memurun seyyanen zammı 16.043 TL oldu
        Memurun seyyanen zammı 16.043 TL oldu
        ATM'nin önündeki cinayet çözüldü! Kan davası!
        ATM'nin önündeki cinayet çözüldü! Kan davası!
        Los Angeles'ın lüks bölgesinde yangın!
        Los Angeles'ın lüks bölgesinde yangın!
        Sadettin Saran hakkında adli kontrol kararı
        Sadettin Saran hakkında adli kontrol kararı
        İki çocuk hayatını kaybetmişti! Fare zehri buharlaşması!
        İki çocuk hayatını kaybetmişti! Fare zehri buharlaşması!
        Trump'tan Kanada haritası paylaşımı
        Trump'tan Kanada haritası paylaşımı
        Kendinizi sürekli yorgun hissetmenizin nedenleri
        Kendinizi sürekli yorgun hissetmenizin nedenleri
        İtalya'da bir köy hasta olmayı yasakladı
        İtalya'da bir köy hasta olmayı yasakladı
        Trump: Kanada için ekonomik güç kullanacağım
        Trump: Kanada için ekonomik güç kullanacağım
        Trakya ve Ege kıyıları için yağmur uyarısı
        Trakya ve Ege kıyıları için yağmur uyarısı
        İntikam uykusuzluğu
        İntikam uykusuzluğu
        Dünya, 2024'te en sıcak yılı yaşadı
        Dünya, 2024'te en sıcak yılı yaşadı
        İtalyan devinden Arda Güler operasyonu!
        İtalyan devinden Arda Güler operasyonu!
        Ünlü oyuncunun isyanı
        Ünlü oyuncunun isyanı
        "Haberlerle hiçbir ilgim yoktur"
        "Haberlerle hiçbir ilgim yoktur"
        Fenerbahçe'de transfer harekatı!
        Fenerbahçe'de transfer harekatı!
        İlk evi son evi
        İlk evi son evi
        Metrobüste korku gecesi
        Metrobüste korku gecesi
        Bakan Fidan'dan Suriye konusunda önemli açıklamalar
        Bakan Fidan'dan Suriye konusunda önemli açıklamalar

        Benzer Haberler

        Baca yangınında evin 2'nci katı kül oldu
        Baca yangınında evin 2'nci katı kül oldu
        Baca yangınında evin 2'nci katılı kül oldu
        Baca yangınında evin 2'nci katılı kül oldu
        Maden kazasında ölen 8 işçi, facianın 12'nci yılında dualarla anıldı
        Maden kazasında ölen 8 işçi, facianın 12'nci yılında dualarla anıldı
        Zonguldak'ta 2013'teki metan gazı faciasında hayatını kaybeden madenciler a...
        Zonguldak'ta 2013'teki metan gazı faciasında hayatını kaybeden madenciler a...
        Trafikten men edilen motosikletini vermek istemeyen eczacı polisle tartıştı
        Trafikten men edilen motosikletini vermek istemeyen eczacı polisle tartıştı
        Zonguldak'ta polise mukavemet eden şüpheli gözaltına alındı
        Zonguldak'ta polise mukavemet eden şüpheli gözaltına alındı