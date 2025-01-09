Baskın yapan polisi fark eden şüpheliler, uyuşturucuyu klozete attı

ZONGULDAK'ta polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü, tutuklandı. Baskın sırasında polisi fark eden şüphelilerin, uyuşturucuyu imha etmek için klozete attıkları belirlendi.

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 7 Ocak'ta kent merkezinde uyuşturucu ticareti yapan ve kullananlara yönelik çalışma başlattı. 2 ay süren istihbarat çalışmasının ardından düğmeye basan ekipler, şafak vakti çok sayıda adrese baskın yaptı. Eş zamanlı baskınlarda 6 şüpheli yakalanırken, adreslerde 645 gram uyuşturucu madde, 271 uyuşturucu hap, 1 hassas terazi ve 3 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. 6 şüpheliden 2'si hakkında 'Uyuşturucu madde kullanmak' suçundan işlem yapıldı. Diğer şüphelilerse 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak' çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.