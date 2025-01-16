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        İtalya'dan Zonguldak'a tatile gelen yayanın öldüğü kaza yerinde keşif yapıldı

        ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde hafriyat kamyonunun çarptığı taksinin savrularak yolda yürüyen aynı aileden 5 yayaya çarpıp dere yatağına düştüğü ve İtalya'dan izne gelen Zehra Yolaçan'ın öldüğü (49) kaza ile ilgili olay yerinde keşif yapıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 20:31 Güncelleme: 16.01.2025 - 20:35
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        İtalya'dan Zonguldak'a tatile gelen yayanın öldüğü kaza yerinde keşif yapıldı
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        ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde hafriyat kamyonunun çarptığı taksinin savrularak yolda yürüyen aynı aileden 5 yayaya çarpıp dere yatağına düştüğü ve İtalya’dan izne gelen Zehra Yolaçan’ın öldüğü (49) kaza ile ilgili olay yerinde keşif yapıldı. Tutuklu kamyon sürücüsü Sedat Ç. keşif sırasında, taksinin birden yola çıktığını belirterek, “Önüme gelince çarpmamak için sola kırdım. Benim sağ kör noktamdan onun aracının arka sağ kısmına çarptım. Burada frene bastı. Ben de frene bastım. Buradan aşağıya uçtu. Yayaya çarptı. Yaya havada takla attı” dedi.

        Kaza, 8 Ağustos 2024’te, Ereğli ilçesi Müftü Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki köprüde meydana geldi. İddiaya göre, Sedat Ç. yönetimindeki 67 ACV 536 plakalı hafriyat kamyonu, Emirhan P. yönetimindeki 67 T 5052 plakalı taksiye arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan taksi, yolda yürüyen 5 yayaya çarptı. 3 yaya ve taksi köprü korkuluklarını kırarak dere yatağına düştü. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Taksi şoförü Emirhan P. ile Erdem Yolaçan, eşi Zehra Yolaçan, kızı Buse Yolaçan ile kardeşi Çiğdem Yıldız ve eşi Niyazi Yıldız ambulanslarla çeşitli hastanelere götürüldü. Yaralılardan Zehra Yolaçan, ağır yaralı olarak kaldırıldığı özel bir hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Zehra Yolaçan’ın İtalya’dan iznini geçirmek için memleketine geldiği ve kaza günü tatilinin ilk günü olduğu öğrenildi. Zehra Yolaçan toprağa verilirken, kamyon sürücüsü Sedat Ç. tutuklandı.

        TUTUKLU KAMYON ŞOFÖRÜ KEŞFE GETİRİLDİ

        Ereğli Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘Taksirle ölüme ve birden çok kişinin yaralanmasına neden olma’ suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan tutulu kamyon şoförü Sedat Ç., kelepçeli şekilde kaza yerine getirildi.

        ‘YAYA HAVADA TAKLA ATTI’

        Mahkeme heyeti olay yerinde incelemelerde bulunurken, Sedat Ç. kazayı anlattı. Taksinin önünde aniden fren yaptığını ifade eden Sedat Ç., “Aniden fren yaptığında ben de far yakarak uyardım. Daha sonra uzaklaştı. Olay yerine gelince sağ tarafta beklerken aniden yola çıktı. Önüme gelince çarpmamak için sola kırdım. Benim sağ kör noktamdan onun aracının arka sağ kısmına çarptım. Burada frene bastı. Ben de frene bastım. Buradan aşağıya uçtu. Yayaya çarptı. Yaya havada takla attı.” dedi.

        Taksi şoförü Emirhan P. de keşfe katılırken, heyetin incelemeleri ve ifade alması sonrası Sedat Ç. yeniden cezaevine götürüldü.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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