Tedbirin alınmadığı bölgede heyelan; bu kez istinat duvarı ile ağaçlar kaydı

ZONGULDAK'ta 3 ay önce meydana gelen heyelanın olduğu yola yakın oturanlar, bölgede toprak kaymasının hala devam ettiğini ve herhangi bir çalışmanın yapılmadığını söyledi. Bölgedeki istinat duvarının bir bölümünün daha da aşağıya doğru kaydığı, 4 ağacın da kayarak devrildiği belirtilirken, belediye yetkilileri bölgeyi doldurmada kullanılacak uygun hafriyatın ve dolgu malzemesinin bulunamadığını, bulunduğunda çalışmanın başlayacağını ifade etti.

Karaelmas Mahallesi Albayrak Sokak'ta yaklaşık 3 ay önce heyelan meydana geldi. AFAD ve belediye ekipleri bölgede inceleme yaparken, belediyenin yolu yapması gerektiği tespit edildi. Bölgedeki evler tahliye edilmezken, bu sürede sokağın heyelanlı bölgeye yakın alanlarından birine tahta barikat, diğerine de toprak yığınıyla zabıta barikatları konularak, dolmuş güzergahı olan yol araç trafiğine kapatıldı.

DHA'NIN HABERİ SONRASI İNCELEME

DHA'nın 1 ay önceki haberinde gündeme getirdiği yardım talebinin ardından belediye ekipleri, bölgede inceleme yaptı. Henüz fiziki çalışmanın başlatılmadığı bölgede, bir istinat duvarının bir bölümünün daha da aşağıya doğru kaydığı, 4 ağacın da yıkıldığı, daha önce açığa çıkan doğal gaz borularının da daha görünür hale geldiği görüldü. Yoldaki aşınmanın büyümesi de dikkat çekti.

'KORKUDAN GECE UYUYAMIYORUM'

Sokakta oturan Nazikar Çelik (75), "Gelip bakıyorlar gidip bakıyorlar; bir şey demiyorlar. Korkudan gece uyuyamıyorum. Böyle çıt olsa, burası gidiyor, kayıyor sanıyorum. Yağan yağmur üzerime yağıyor sanki ağlayıp, üzülüyorum. Gidecek bir yerimiz yok. Nereye gideceğiz? Allah'tan bir yardım eden olsun bize, şurası yapılsın. Bir şey olsa korkuyoruz, rüzgar esse korkuyoruz. Mesela araba çıkmıyor, cenazemiz olduğunda cenazeyi uzaktan dolaştırdılar. Çok çilemiz var. Bize Allah için yardım etsinler. Korkudan gece uyuyamıyorum. 10-15 gün önce geldiler, 'Yapacağız' dediler. Dediler, dediler de bir haber yok. Yardım bekliyoruz. İnşallah gelirler de yüzümüzü güldürürler. Ulaşım sağlayamıyoruz, hasta olsan bir yere gidemiyorsun, araba çağıramıyorsun. Yükümüz gelse getiremiyoruz. Bu halde kaldık. 1 ay önce duvarlar da yukarıdaydı ta nereye indi. Burada ağaçlar vardı, ağaçlar kayboldu. Sürekli aşağıya kayıyor" dedi.