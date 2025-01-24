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        Tekneyle açıldıkları denizden 2 ton lüferle döndüler

        ZONGULDAK'ta bir tekneyle denize açılan balıkçılar, 2 tona yakın lüfer yakaladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.01.2025 - 14:49 Güncelleme: 24.01.2025 - 14:50
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        Tekneyle açıldıkları denizden 2 ton lüferle döndüler
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        ZONGULDAK’ta bir tekneyle denize açılan balıkçılar, 2 tona yakın lüfer yakaladı. Balıkçı Ergün Kayhan, “Halkımız lüfere doyacak bu sene” dedi.

        Sabahın erken saatlerinde Karadeniz’e açılıp ağ atan balıkçılar, karaya 2 tona yakın lüfer ile geri döndü. Kozlu Limanı’na getirilen balıkları, balıkçılar ağlardan ayıkladı. Eski Kozlu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı ve balıkçı Ergün Kayhan, “Uzun zamandan beri denizlerimizden uzak kalan lüfer, yakalanması için çok uğraşılan lüferin bu sene bolluğunu yaşıyoruz. Sarı kanat ve lüfer olarak bilinen, halk dilinde paşa balığı olarak bilinen lüferin, Kozlu’daki balıkçılar tarafından yakalanmasından mutluluk duyuyoruz. ‘Al da Gel’ adlı tekne Kozlu Sahili’nde 1,5- 2 tona yakın sarı kanat ve lüfer balığı yakalamışlardır. Bundan mutluluk duyduk. Halkımız mezgidi 200 liradan yediği yerde, lüfer balığını 250 liradan, toptan satış fiyatına perakende olarak veriliyor. Halkımız lüfere doyacak bu sene” dedi.

        Sezonun balıkçılar açısından verimli geçtiğini, büyük gemilerin avlanamadığı yerde orta ölçekli teknelerin başarılı avlar yaptığını ifade eden Kayhan, “Bu sene palamut çok oldu. Peşine de bu lüferi yapması çok güzel. İstavrit, mezgit de bol. Halkımız bu sezon balıkçılar açısından güzel geçti. Lüferin devamı var, sürekli geliyor” diye konuştu.

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