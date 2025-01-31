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        Balık tutmaya gitti; ırmakta cansız bedeni bulundu

        ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, balık tutmak için evden çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Adem Karataş'ın (45) ırmakta cansız bedeni bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.01.2025 - 18:30 Güncelleme: 31.01.2025 - 18:35
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        Balık tutmaya gitti; ırmakta cansız bedeni bulundu
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        ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde, balık tutmak için evden çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Adem Karataş’ın (45) ırmakta cansız bedeni bulundu.

        Olay, dün akşam saatlerinde Süleymanbeyler Köyü’nde meydana geldi. İddiaya göre Süleyman Karataş, dün akşam arkadaşları ile Subaşı Irmağının kenarına balık tutmaya gitti. Arkadaşları eve dönerken Karataş biraz daha kalacağını söyleyerek balık tutmaya devam etti. Gece saatlerinde, eve dönmeyen Karataş için ailesi ihbarda bulundu ve arama çalışması başlatıldı. Günün ilk ışıklarında ırmak içinde dalgıçlarla arama çalışması başlatıldı.

        Ekipler, ırmak içinde bir ceset bularak yüzeye çıkardı. Yapılan incelemede cesedin Adem Karataş’a ait olduğu belirlendi. Karataş’ın cansız bedeni otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polisin, Adem'in balık tutmaya gittiği arkadaşlarıyla ilgili herhangi bir işlem yapmadığı belirtildi. Karataş’ın kesin ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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