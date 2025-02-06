Zonguldak'ta kar; Ereğli yolu kapandı, okullar tatil edildi

ZONGULDAK’ta kar yüksek kesimlerde etkili olurken, eğitim- öğretime bugün ara verildi. Gece saatlerinde etkisini artıran kar nedeniyle Ereğli yolu zaman zaman trafiğe kapanırken, sürücüler zor anlar yaşadı.

Kentte akşamdan bu yana etkisini sürdüren kar günlük yaşamı olumsuz etkilerken, yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı. Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, yaptığı açıklamada 6 Şubat’ta okulların tatil edildiğini, kamu personeli, engelliler ile hamile, çocuğu kreş veya anaokuluna giden anneler ve kronik rahatsızlıkları bulunanların idari izinli sayılacağını duyurdu. Ayrıca Vali Hacıbektaşoğlu, vatandaşların zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları konusunda uyarıda bulundu.

EREĞLİ YOLUNDA KALDILAR

Gece saatlerinde etkisini artıran kar nedeniyle, Zonguldak- Ereğli yolu beyaza büründü. Kar keyfi yapmak için dolaşan veya yükseklere ulaşmaya çalışanlar ilerlemekte güçlük çekti. Bazı yolcu otobüsleri ve otomobiller yolda kaldı, araç kuyrukları oluştu. Bir anda bastıran kar nedeniyle hasarlı kazalar da meydana geldi. Ekipler ise yolları temizlemek için kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.