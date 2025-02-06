Zonguldak'ta 66 köy yolu kardan kapandı

Ereğli ilçesinden Tepeören köyüne gitmek isteyen Birol Yalçın, "Buradan çıkamıyoruz. Bütün yollar kapalı, kimsenin baktığı yok. Kürek gelecek ama kürekle olacak iş değil. Mecbur gitmemiz gerekiyor Geldik, görüyorsunuz halimizi, çıkamıyoruz" dedi.

Kentte 2 gündür kar yağışı etkili oluyor. Kent genelinde 877 kilometre uzunluğundaki 66 köy yolu, kar nedeniyle ulaşıma kapandı. Yolu kapanan köyde yaşayanlar, büyük zorluk çekti. Bazıları yürüyerek açık olan yollara ulaşmayı denerken, bazıları da kürekle aracına yol açmaya çalıştı.

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