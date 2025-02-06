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        Zonguldak'ta 66 köy yolu kardan kapandı

        ZONGULDAK'ta kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 13:22 Güncelleme: 06.02.2025 - 13:25
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        Zonguldak'ta 66 köy yolu kardan kapandı
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        ZONGULDAK'ta kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kent genelinde 66 köy yolu ulaşıma kapanırken, ekiplerin yol açma çalışmaları sürüyor.

        Kentte 2 gündür kar yağışı etkili oluyor. Kent genelinde 877 kilometre uzunluğundaki 66 köy yolu, kar nedeniyle ulaşıma kapandı. Yolu kapanan köyde yaşayanlar, büyük zorluk çekti. Bazıları yürüyerek açık olan yollara ulaşmayı denerken, bazıları da kürekle aracına yol açmaya çalıştı.

        Ereğli ilçesinden Tepeören köyüne gitmek isteyen Birol Yalçın, "Buradan çıkamıyoruz. Bütün yollar kapalı, kimsenin baktığı yok. Kürek gelecek ama kürekle olacak iş değil. Mecbur gitmemiz gerekiyor Geldik, görüyorsunuz halimizi, çıkamıyoruz" dedi.

        İl Özel İdaresi ekiplerinin kapanan yolları açma çalışmaları sürerken; dün akşam saatlerinde araç kuyruklarının oluştuğu Zonguldak-İstanbul yolunun Ereğli bölümünün açık olduğu görüldü.

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        Galeri

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