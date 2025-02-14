Zonguldak'ta 45 litre etil alkol ele geçirildi

Ereğli ilçesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri sahte içkiyle mücadele kapsamında bir adrese baskın düzenledi. Operasyonda M.L.E. gözaltına alınırken, 45 litre etil alkol, 11 litre el yapımı içki, 15 içki yapımında kullanılan aroma kiti, 1 alkol yapma aparatı ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. M.L.E. hakkında, ‘Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’ ve ‘Ateşli Silahlar Kanunu’na’ muhalefet suçlarından adli işlem yapıldı.

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