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        Zonguldak'ta 45 litre etil alkol ele geçirildi

        ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde yapılan operasyonda 45 litre etil alkol, 11 litre el yapımı alkol ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 18:29 Güncelleme: 14.02.2025 - 18:30
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        Zonguldak'ta 45 litre etil alkol ele geçirildi
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        ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde yapılan operasyonda 45 litre etil alkol, 11 litre el yapımı alkol ele geçirildi. Operasyonda yakalanan M.L.E. (61) hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu uyarınca işlem adli yapıldı.

        Ereğli ilçesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri sahte içkiyle mücadele kapsamında bir adrese baskın düzenledi. Operasyonda M.L.E. gözaltına alınırken, 45 litre etil alkol, 11 litre el yapımı içki, 15 içki yapımında kullanılan aroma kiti, 1 alkol yapma aparatı ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. M.L.E. hakkında, ‘Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’ ve ‘Ateşli Silahlar Kanunu’na’ muhalefet suçlarından adli işlem yapıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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