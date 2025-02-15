'Santorini Adası'nda 3 bin 600 yıl önceki volkanik patlama bugünkü senaryoyu anlatıyor'

ZONGULDAK Bülent Ecevit Üniversitesi Tarih Bölümü'nden Dr. Araştırma Görevlisi Nihan Öz Nalezen, Santorini Adası'nda 3 bin 600 yıl önce meydana gelen yanardağ patlaması ile milattan sonra 79 yılındaki Pompei yanardağı patlamasını kıyaslayarak, "Santorini Adası'nda 3 bin 600 yıl önce meydana gelen patlamada, Pompei'deki gibi kül tabakası içinde bulunan insan cesetlerine rastlanmamasının en temel sebebi, belki de insanların Santorini patlaması öncesindeki yaşadıkları ufak sarsıntılar. Bunun üzerine insanların kendilerince adayı terk etmek üzerine aldıkları tedbirden kaynaklanıyor olabilir. Yaşananlar, bugünkü senaryoyu anlatıyor" dedi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü'nden Arş. Gör. Dr. Nihan Öz Nalezen, Ege Denizi'nde Yunanistan'a bağlı Santorini Adası'nda 3 bin 600 yıl önce meydana gelen yanardağ patlamasının etkilerini değerlendirdi. Milattan önce 1600 yıllarına tarihlenen Santorini Adası'ndaki yanardağ patlamasına dair bilgileri Mısır medeniyetine ait kaynaklardan elde ettiklerini ifade eden Nihan Öz Nalezen, "Antik Yunan'da Thera diye geçiyor. Büyük Thera patlaması için insanların yaşadığı felaketi nasıl değerlendirdiği ve sonuçları hakkında derin izlere rastlamak mümkündür. Hava sıcaklığının düştüğünü, gökyüzünün karardığını, Santorini Kalderası'nın çökmesinin dev dalgalara sebep olduğunu ve bu dalgaların kıyılara nasıl ulaştığına Mısır verilerinden ulaşıyoruz. Tarihsel olarak baktığımızda özellikle tarımsal faaliyetlerin düşüşe geçtiğini deniz ticaretiyle ün salan Minos Uygarlığı'nın maalesef sekteye uğradığını görüyoruz. Bu, Minos Uygarlığı'nda büyük bir ekonomik çöküntüye neden oluyor. Bu durum, halkın, tanrıların onların yanında yer almadığını düşünmelerine sebep olduğu için insanlar siyasi olarak otoriteye karşı inançlarını yitirmeye başlıyor. Dolayısıyla Minos Uygarlığı'nın Miken Uygarlığı'na karşı savunmasız hale geldiğini söyleyebiliriz" dedi.

SANTORİNİ'DEKİ PATLAMA YENİ BİR UYGARLIĞIN DOĞUŞUNA ZEMİN HAZIRLAMIŞ

Patlamanın, o dönem egemen güç olan Minos Uygarlığı'nın çökme sürecine girmesine ve Yunan anakarasında yaşayan bugünkü Batı medeniyetinin kurucusu olarak görülen Miken Uygarlığı'nın güçlenmesine neden olduğunu belirten Nalezen, "Santorini patlaması modern tarihçilik açısından bakıldığında Minos Uygarlığı'nın çöküşü ile ilişkilendirilebilir. Minos Uygarlığı'nda büyük ekonomik çöküşe yol açtığı yadsınamaz bir gerçek. Ancak bizim bugünkü Batı uygarlığı dediğimiz, Mikenlerin, onların yerine geçmesiyle oluşan yeni bir batı uygarlığının oluşmasına da etki etmiştir" diye konuştu.