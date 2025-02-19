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        1 ayda 20'den fazla kaza olan yola 'radarlı' önlem

        ZONGULDAK'ta 1 ayda 20'den fazla trafik kazasının olduğu ana yolda, polis ekipleri 'radar' uygulaması başlatarak olası kazalara karşı önlem aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 13:35 Güncelleme: 19.02.2025 - 13:40
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        1 ayda 20'den fazla kaza olan yola 'radarlı' önlem
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        ZONGULDAK’ta 1 ayda 20’den fazla trafik kazasının olduğu ana yolda, polis ekipleri ‘radar’ uygulaması başlatarak olası kazalara karşı önlem aldı.

        Zonguldak-Ankara yolu Gökgöl tünellerinin olduğu yolda, 1 ay içinde 20’den fazla trafik kazası meydana geldi. Kazaların bazılarında yaralananlar da oldu. İl Emniyet Müdürlüğü, kazaların çoğunun virajlı yollarda aşırı hızdan kaynaklandığını belirledi. Bölgede, araçların hızlarının düşük tutulması için polis ekipleri radar uygulaması başlattı. Güzergahın farklı noktalarında konuşlanan polis aracıyla, yoldan geçen sürücülerin araçlarının hızları tespit edilip ceza uygulanıyor. Emniyet yetkilileri, trafikte aşırı hızı engelleyerek insanların can ve mal güvenliğini korumak, milli servet sayılan araçlarda da kaza nedeniyle hasar oluşmasını önlemek istediklerini söyledi.

        Bir diyaliz merkezinde şoförlük yapan Turhan Haberal, "Çok iyi uygulama esasında. Her yağışlı havada tünellerin girişinde kazalara denk geliyorduk. Vatandaşlar, güzergahı bilmediğinden ıslak havanın verdiği etkiyle beraber kazalara maruz kalıyordu. Radar uygulaması bu şekilde düzgün" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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