Zonguldak'ta binalarda uzun buz sarkıtları oluştu, köy yolları ulaşıma kapandı

ZONGULDAK’ta etkili olan kar yağışının ardından kent merkezinde kar kalınlığı yaklaşık 30 santime ulaştı, binalarda uzun buz sarkıtları oluştu. Kentte ulaşıma kapanan 33 köy yolunu açmak için çalışmalar sürüyor.

Kentte 5 gündür etkisini sürdüren kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığı kent merkezinde yer yer 30 santimi aştı. Sürücüler, kürek ve fırçalarla araçlarını bulunduğu yerden kurtarmaya çalıştı. Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü kentte binaların çatılarında uzun buz sarkıtları oluştu.

KÜREKLE ARACINA YOL AÇTI

Kürekle karın içinde kalan aracına yol açan Ogün Kutlu (54), “Mahalle arasında oturuyorum, işe gidebilmek için aracımı geceden buraya bıraktım. Mahalle araları da açılmadığı için aracımızı kurtarıp, kullanmaya çalışıyoruz şu anda. Ana caddeler dışında her yer kapalı şu an. Aracımı battığı yerden çıkartmaya çalışıyorum” dedi.

Öte yandan kentte 33 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı. Ekiplerin yolları açma çalışması sürüyor.