Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        Karlı yolda düşüp öldü; o anlar kamerada

        ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde buzlu yolda kayıp düşen Ahmet Gedik (97), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 18:22 Güncelleme: 26.02.2025 - 18:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karlı yolda düşüp öldü; o anlar kamerada
        ABONE OL

        ZONGULDAK’ın Çaycuma ilçesinde buzlu yolda kayıp düşen Ahmet Gedik (97), hayatını kaybetti. Gedik’in düşme anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, dün Çaycuma ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Kentte etkili olan kar, kaldırımlarda soğuk havanın etkisiyle dondu. Buzlanan yolda yürüyen Ahmet Gedik, bir anda dengesini kaybedip, kayarak düştü. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Gedik, yapılan ilk müdahalenin ardından Çaycuma Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Gedik, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        Öte yandan Gedik’in kayıp düştüğü anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Benim babam nasıl ırkçı olabilir?"
        "Benim babam nasıl ırkçı olabilir?"
        26 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        26 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        Motokuryeye öldüresiye çarpmıştı! İlk görüntüler ortaya çıktı!
        Motokuryeye öldüresiye çarpmıştı! İlk görüntüler ortaya çıktı!
        ATM'lerde yüz tanıma dönemi başlıyor
        ATM'lerde yüz tanıma dönemi başlıyor
        Öcalan'ın "silah bırakın" çağrısı 2-3 gün içinde gelebilir
        Öcalan'ın "silah bırakın" çağrısı 2-3 gün içinde gelebilir
        Trump'ın dünyası!
        Trump'ın dünyası!
        Alman devinden Arda Güler'e kanca!
        Alman devinden Arda Güler'e kanca!
        Ev arkadaşı cinayetinin nedeni 4 bin TL'ymiş!
        Ev arkadaşı cinayetinin nedeni 4 bin TL'ymiş!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Komşu aileler silahlarını çekti! Karı koca öldü! Kanlı arazi!
        Komşu aileler silahlarını çekti! Karı koca öldü! Kanlı arazi!
        Almanya'da seçim sonuçları nasıl yankılandı?
        Almanya'da seçim sonuçları nasıl yankılandı?
        İnan Kıraç Adli Tıp Kurumu’nda
        İnan Kıraç Adli Tıp Kurumu’nda
        'Kısmi af' senaryoları
        'Kısmi af' senaryoları
        Elektrik kesintisi ülkenin yüzde 99'unu etkiledi, OHAL ilan edildi!
        Elektrik kesintisi ülkenin yüzde 99'unu etkiledi, OHAL ilan edildi!
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        Savcılıktan İÜ’ye ‘diploma’ yazısı
        Savcılıktan İÜ’ye ‘diploma’ yazısı
        "Beni küçük düşürdün" davası açacak
        "Beni küçük düşürdün" davası açacak
        3 yıl hapsi istendi
        3 yıl hapsi istendi
        Bin sanatçının 'Yapay Zeka’ya karşı çıkardığı ‘Sessiz Albüm’ hakkında 'Yapay Zeka' ne düşünüyor?
        Bin sanatçının 'Yapay Zeka’ya karşı çıkardığı ‘Sessiz Albüm’ hakkında 'Yapay Zeka' ne düşünüyor?

        Benzer Haberler

        Karda kayıp düşen yaşlı adam öldü; o anlar kamerada
        Karda kayıp düşen yaşlı adam öldü; o anlar kamerada
        Kanserden ölen eşinden bir gün sonra kalp krizi geçirdi; çift yan yana topr...
        Kanserden ölen eşinden bir gün sonra kalp krizi geçirdi; çift yan yana topr...
        Hamsinin kilosu 150 liraya düştü
        Hamsinin kilosu 150 liraya düştü
        Zonguldak'ta baston ustası kardan sincap yaptı
        Zonguldak'ta baston ustası kardan sincap yaptı
        Zonguldak'ta binalarda uzun buz sarkıtları oluştu, köy yolları ulaşıma kapa...
        Zonguldak'ta binalarda uzun buz sarkıtları oluştu, köy yolları ulaşıma kapa...
        Zonguldak'ta yarın eğitime ara verildi
        Zonguldak'ta yarın eğitime ara verildi