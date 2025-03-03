Kızılay'dan madencilere yer altında iftar

ZONGULDAK’ta Türk Kızılay’ının ev sahipliğinde Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Eğitim Ocağı’nda madencilere iftar yemeği düzenlendi. Kızılay Genel Sekreter Yardımcısı Şükrü Can, “Yer altında olmak farklı bir his aslında. Bir insan kabir hayatını, mezarı düşünüyor. Böyle yerin altına indikçe, tüyleri diken diken oluyor” dedi.

Türk Kızılay’ı TTK’de çalışan maden işçileri için Eğitim Ocağı’nda iftar yemeği düzenledi. İftara madencilerin yanı sıra Kızılay Genel Sekreter Yardımcısı Şükrü Can, Yönetim Kurulu Üyesi Emre Koç, Genç Kızılay Genel Başkanı Ömer Faruk Çalışkan, Şube Başkanı Kürşat Yağız, Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil ile sendika yöneticileri ve Kızılay üyeleri katıldı. Eğitim Ocağı içinde kurulan masaya, madenciler servis yaparken Kızılay üyeleri de yemekleri doldurdu. İftar saatinin gelmesiyle dua eden madenciler ve katılımcılar, oruçlarını açtı.

3 Mart 1992’de grizu patlamasında hayatını kaybeden 263 kişi için dua ederek andıklarını söyleyen Kızılay Genel Sekreter Yardımcısı Şükrü Can, “263 maden işçisi kardeşimiz bugün 1992 yılında şehit olmuştu, grizu patlamasında. Onları andık. Onlar için Kuran okuduk. Rahmet diledik. Bugün çalışan kardeşlerimiz için de sıhhat ve sağlıklar diledik. Bugün kardeşlerimizle iftar ettik, onları anlamaya çalıştık. Yerin altında ne yaşıyorlar ne hissediyorlar, onları anlamaya çalıştık. En önemlisi de onların emeklerinin karşılığını, ülkemize ve milletimize verdiğinin ne kadar kıymetli olduğunu anladık. Madencilerimize uzun ömürler diliyoruz” diye konuştu.

Yer altına girmenin insanı Allah’a yaklaştırdığını ifade eden Can, “Yer altında olmak gerçekten insanı bir anda çok derin ufuklara götürüyor. Yer altında olmak farklı bir his aslında. Bir insan kabir hayatını, mezarı düşünüyor. Böyle yerin altına indikçe, tüyleri diken diken oluyor. Kolay değil hakikaten. Yerin altına indikçe insan kendini tanımaya, kendini anlamaya yüce yaratan ile irtibat kurmayı düşünüyor ve hissediyor. Yer altı ayrı bir dünya” dedi.