Yanmış cesedi bulunan Afgan madencinin son görüntüleri ortaya çıktı

ZONGULDAK'ta yanmış cesedi bulunan Afgan madenci Vezir Mohammad Nourtani'nin (50) ölümüne ilişkin 3'ü tutuklu, 6 sanığın yargılandığı davada, kaçak ocakta çalışan işçinin son görüntüleri, eşyalarının yakıldığı anlar ve kaçak maden ocağının sahipleri Hakan Körnöş ve kuzeni Ahmet Aydın’ın pet şişeyle benzin aldıklarına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri dava dosyasına girdi. Ayrıca ailenin avukatı Kerim Bahadır Şeker, üst mahkemeye 35 sayfalık reddihakim dilekçesi sundu.

Olay, 10 Kasım 2023'te Kırat Mahallesi Koca Osman Sokak'ta meydana geldi. Yoldan geçenler ormanda yanmış cesedi fark edip ihbarda bulundu. Benzin dökülüp yakıldığı belirlenen cesedin, kaçak olarak işletilen maden ocağında çalışan 3 çocuk babası Afganistan uyruklu Vezir Mohammad Nourtani'ye ait olduğu belirlendi. Otopside Nourtani'nin 9 Kasım'da öldüğü tespit edilirken, ailesinin 10 Kasım sabahı kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi. Nourtani'nin çalıştığı kaçak maden ocağının sahipleri Hakan Körnöş (46), Enver Gideroğlu (34) ve Körnöş'ün kuzeni Ahmet Aydın (52) tutuklandı. Ocak çalışanları S.K. (28), E.D. (22) ve kömür ticareti yapan A.Ç. (46) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olaya ilişkin hazırlanan iddianamede, Afgan madencinin kaçak ocakta vagon arasına sıkışıp iş kazası geçirdiği, ocak sahiplerinin de 'Olay ortaya çıkarsa ocak kapanır' korkusuyla hareket ettikleri belirtildi. 'İştirak halinde kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle açılan, Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden 3'ü tutuklu 6 sanığın yargılandığı davada, 4’üncü duruşmada mütalaa sunuldu. Mütalaada; Nourtani'nin iş kazası geçirdiği, ocak sahipleri Hakan Körnöş ve Enver Gideroğlu ile vinç operatörü S.K.'nin 'Taksirle ölüme neden olma' ile delil karartma suçlarından 14 yıla kadar hapis cezası istendi. Benzine çakmak çaktığını itiraf eden Ahmet Aydın ve tutuksuz sanık E.D. yardım ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmediği, delil kararttığı gerekçesiyle 8'er yıla kadar, A.Ç. hakkında ise bildirim yükümlülüğünü yerine getirmediği gerekçesiyle 3 yıla kadar hapis cezası istendi.

5’inci duruşmada, Nourtani’nin ailesinin avukatı Kerim Bahadır Şeker, mahkeme heyetinin adil ve tarafsız yargılama yapmadığı gerekçesiyle reddihakim talep etti. Mahkeme bu talebe yönelik somut delil olmadığı ve yargılamayı uzatma amacı taşıdığı gerekçesiyle reddetti. Duruşma, üst mahkemeye itiraz süreci için ertelendi.