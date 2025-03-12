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        Yanmış cesedi bulunan Afgan madencinin son görüntüleri ortaya çıktı

        ZONGULDAK'ta yanmış cesedi bulunan Afgan madenci Vezir Mohammad Nourtani'nin (50) ölümüne ilişkin 3'ü tutuklu, 6 sanığın yargılandığı davada, kaçak ocakta çalışan işçinin son görüntüleri, eşyalarının yakıldığı anlar ve kaçak maden ocağının sahipleri Hakan Körnöş ve kuzeni Ahmet Aydın'ın pet şişeyle benzin aldıklarına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri dava dosyasına girdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 10:36 Güncelleme: 12.03.2025 - 10:40
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        Yanmış cesedi bulunan Afgan madencinin son görüntüleri ortaya çıktı
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        ZONGULDAK'ta yanmış cesedi bulunan Afgan madenci Vezir Mohammad Nourtani'nin (50) ölümüne ilişkin 3'ü tutuklu, 6 sanığın yargılandığı davada, kaçak ocakta çalışan işçinin son görüntüleri, eşyalarının yakıldığı anlar ve kaçak maden ocağının sahipleri Hakan Körnöş ve kuzeni Ahmet Aydın’ın pet şişeyle benzin aldıklarına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri dava dosyasına girdi. Ayrıca ailenin avukatı Kerim Bahadır Şeker, üst mahkemeye 35 sayfalık reddihakim dilekçesi sundu.

        Olay, 10 Kasım 2023'te Kırat Mahallesi Koca Osman Sokak'ta meydana geldi. Yoldan geçenler ormanda yanmış cesedi fark edip ihbarda bulundu. Benzin dökülüp yakıldığı belirlenen cesedin, kaçak olarak işletilen maden ocağında çalışan 3 çocuk babası Afganistan uyruklu Vezir Mohammad Nourtani'ye ait olduğu belirlendi. Otopside Nourtani'nin 9 Kasım'da öldüğü tespit edilirken, ailesinin 10 Kasım sabahı kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi. Nourtani'nin çalıştığı kaçak maden ocağının sahipleri Hakan Körnöş (46), Enver Gideroğlu (34) ve Körnöş'ün kuzeni Ahmet Aydın (52) tutuklandı. Ocak çalışanları S.K. (28), E.D. (22) ve kömür ticareti yapan A.Ç. (46) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Olaya ilişkin hazırlanan iddianamede, Afgan madencinin kaçak ocakta vagon arasına sıkışıp iş kazası geçirdiği, ocak sahiplerinin de 'Olay ortaya çıkarsa ocak kapanır' korkusuyla hareket ettikleri belirtildi. 'İştirak halinde kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle açılan, Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden 3'ü tutuklu 6 sanığın yargılandığı davada, 4’üncü duruşmada mütalaa sunuldu. Mütalaada; Nourtani'nin iş kazası geçirdiği, ocak sahipleri Hakan Körnöş ve Enver Gideroğlu ile vinç operatörü S.K.'nin 'Taksirle ölüme neden olma' ile delil karartma suçlarından 14 yıla kadar hapis cezası istendi. Benzine çakmak çaktığını itiraf eden Ahmet Aydın ve tutuksuz sanık E.D. yardım ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmediği, delil kararttığı gerekçesiyle 8'er yıla kadar, A.Ç. hakkında ise bildirim yükümlülüğünü yerine getirmediği gerekçesiyle 3 yıla kadar hapis cezası istendi.

        5’inci duruşmada, Nourtani’nin ailesinin avukatı Kerim Bahadır Şeker, mahkeme heyetinin adil ve tarafsız yargılama yapmadığı gerekçesiyle reddihakim talep etti. Mahkeme bu talebe yönelik somut delil olmadığı ve yargılamayı uzatma amacı taşıdığı gerekçesiyle reddetti. Duruşma, üst mahkemeye itiraz süreci için ertelendi.

        35 SAYFALIK REDDİHAKİM DİLEKÇESİ SUNULDU

        Avukat Şeker, 35 sayfalık dilekçe ile detaylandırdığı reddihakim talebini üst mahkeme olan 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ne iletti. Şeker’in dilekçesinde, “Duruşma salonunda yargılama gerçekleştiği esnada, adil yargılamayı ihlal edecek şekildeki tarafsızlık ilkesine aykırı hareketlerinden, hukuki bilgi ile müktesebattan yoksun bulunmalarından mütevellit duruşmayı yönetecek kabiliyete haiz olmamalarından, gergin geçen ve yüksek güvenlik önlemleriyle yürütülen her duruşmada kontrolü sağlayamamalarından, psikolojik olarak avukat-hakim arasında sözlü, ayrıca davranışsal boyutta da husumete sebebiyet verecek hal ve hareketlerinden ötürü” ifadeleri yer aldı, reddihakim talebinin kabulü istendi. Üst mahkeme itirazı değerlendiriyor.

        GİYSİLERİNİ YAKIP, KAMERANIN YÖNÜNÜ DEĞİŞTİRMİŞLER

        Yargılama süreci devam ederken, Vezir Mohammed Nourtani’nin son görüntüleri olan, yer altına girmek için üstünü değiştirdiği anlar, kaçak ocağın soyunma odasındaki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, E.D. ve S.K.’nin Mohammed Vezir Nourtani’nin giysilerinin sobada yakıp, güvenlik kameralarının yönünün değiştirdiği anlar yer aldı. E.D. ve S.K.’nin gülüştüğü, kıyafetleri yaktıktan sonra tokalaşıp yemek yedikleri görüldü.

        Öte yandan, Hakan Körnöş ile Ahmet Aydın’ın, Gelik beldesindeki bir akaryakıt istasyonundan benzin aldığı anların güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, sanıklardan biri araçta beklerken pet şişeye benzin aldığı, diğerinin ise istasyon içinde yürüdüğü anlar yer aldı.

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