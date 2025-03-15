Bakan Bayraktar: Türk petrol ve doğal gaz aramacılığında yeni bir sayfa açıyoruz

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Zonguldak’ta enerji çalışanlarıyla katıldığı iftardaki konuşmasında, “Bu hafta Amerika'da çok önemli bir anlaşma imzaladık. Türk petrol ve doğal gaz aramacılığında yeni bir sayfa açıyoruz. İnşallah bu çalışmayla beraber Türkiye'de petrol ve doğal gaz üretiminde çok daha üst seviyelere ülkemizi getireceğiz” dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, enerji çalışanlarıyla iftar programı kapsamında kente geldi. Polisevinde yapılan iftar yemeğinde Bakan Bayraktar, madenciler, elektrik firması ve doğal gaz firması çalışanlarıyla buluştu. Zonguldak’ın doğal gaz ve kömürüyle enerjinin başkenti olduğunu ifade eden Bakan Bayraktar, “Bugün Türkiye'nin doğal gaz ihtiyacının önemli bir kısmı artık kendi gazımızdan, Sakarya Gaz Sahasından karşılıyoruz. Dolayısıyla Zonguldak bizim için çok daha ayrı, çok daha başka. Bu iftar sofrasında değerli kardeşlerim bizler burada ama hepinizin çalışma arkadaşları, mesai arkadaşlarının bir kısmı hala sahada. Çünkü biz Türkiye'de 85 milyon insanımıza, Türk milletine hizmet etmek için 7/24 çalışan bir ekibiz. Çalışan bir topluluğuz. Bugün madeninden elektriğe, elektriğinden üretimine, üretiminden iletimine, iletiminden dağıtımına doğal gazın iletiminden dağıtımına kadar bütün alanlarda bizler varız. Petrol üretiminde akaryakıt dağıtımında, dolayısıyla büyük bir hizmet camiasıyız. Biz bunu yaparken elbette zaman zaman insanlar bunu anlamıyorlar, görmüyorlar. Maalesef enerjinin böyle nankör bir tarafı var. Enerji ne zaman yok? Herkes o zaman farkına varıyor. Onun için biz bu büyük enerji ailesine hep şunu söylüyoruz ve her gittiğim yerde de şunu söylüyorum. Bizler elbette ki siyaset yapıyoruz. Hizmet siyaseti yapıyoruz. Zaman zaman eleştiri olacaktır. Ama özellikle sizlerin hakkını korumaya özel olarak dikkat ediyorum, imtina ediyorum. Sizlerin hakkına herhangi bir kişinin halel getirmemesini istiyorum. Bizler bu kadar emek verirken bunların görülmemesi, bunların adeta ters tarafa bakılmasını kabul etmek mümkün değil. Dolayısıyla biz inşallah bu hizmet yolculuğuna, sizlerle, sizlerin emekleriyle, gayretleriyle milletimize 7/24 kesintisiz bir şekilde kaliteli bir şekilde enerjiyi götürmeye gayret edeceğiz. Ve tabii bunu yaparken bir şey daha yapıyoruz, artık önümüzde Türkiye Yüzyılı’nda hedefimiz mutlaka Türkiye'nin enerjide bağımsız olması. İşte bunun en önemli adımlarını Zonguldak'ta atıyoruz. Türkiye yerli kömürünü, kendi kömürünü ne kadar üretirse ne kadar kullanırsa o kadar ithalatını düşürecek, o kadar dışa bağımlılığını azaltacak” diye konuştu.