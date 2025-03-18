CHP'li Yavuzyılmaz: 31 yıl önce alınmış diplomayı iptal ettirmeye çalışmak, AK Parti'yi önümüzdeki seçimde kurtaramayacak

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesinin siyasi bir işlem olduğunu belirterek, “31 yıl önce alınmış bir diplomayı sorgulamak, tüm işlemleri geriye götürüp anayasaya ve kanunlara aykırı olarak baskı uygulayarak bu diplomayı iptal ettirmeye çalışmak, AK Parti’yi önümüzdeki seçimde kurtarmayacaktır” dedi.

Zonguldak’ta partisinin il başkanlığı binasında açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, gazetecilerin Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesine yönelik sorusunu yanıtladı. AK Parti’nin kendileri üstünde devlet imkanlarıyla baskı oluşturduğunu ifade eden Yavuzyılmaz, “Yerel seçimlerden çıktıktan sonra, AK Parti’nin tüm devlet imkanlarını kullanarak oluşturduğu bir baskı var. Bu baskının yoğunlaştığı kişilerin başında, cumhurbaşkanlığı ön seçim adayımız ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu geliyor. Bu bir baskı, diploması sorgulanması gereken kişinin kim olduğu belli. Sarayda oturuyor. Sarayda oturuyor, iki şapka takıyor. Bir diyor ki ‘Ben devletin Cumhurbaşkanıyım,’ sonra istediği anda şapkayı çıkarıp ötekini takıyor ve ‘Ben bir siyasi partinin genel başkanıyım’ diyor. İşine geldiği gibi kararlar alıp Türkiye’de bu kararları hayata geçirmeye çalışıyor” dedi.

'AK PARTİ O SANDIĞA GÖMÜLECEKTİR'

Diploma iptalinin siyasi bir işlem olduğunu ifade eden Yavuzyılmaz, “Diploma iptaliyle ilgili yapılan işlemin siyasi bir işlem olduğunu hepimiz biliyoruz. Bugün Sayın Ekrem İmamoğlu’nun anasının ak sütü gibi helal olan diplomasını iptal etmeye cüret edenler, yarın vatandaşımızın mal ve can güvenliğini de tehdit eder duruma gelecektir, kazanılmış haklarını ellerinden almaya çalışacaklardır. 31 yıl önce alınmış bir diplomayı sorgulamak, tüm işlemleri geriye götürüp anayasaya ve kanunlara aykırı olarak baskı uygulayarak bu diplomayı iptal ettirmeye çalışmak, AK Parti’yi önümüzdeki seçimde kurtarmayacaktır. AK Parti o sandığa gömülecektir. Cumhuriyet Halk Partisi’nde bir tane değil, binlerce Ekrem İmamoğlu var. Biz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız ve cumhurbaşkanlığı ön seçim adayımızın arkasındayız, yolumuza devam ediyoruz” diye konuştu.