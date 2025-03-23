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        99 yaşında CHP'nin ön seçiminde oy kullanmaya geldi

        ZONGULDAK'ta, CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yaptığı ön seçimde Cemal Özel (99), kızı ve torunuyla gelerek oy kullandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.03.2025 - 12:03 Güncelleme: 23.03.2025 - 12:05
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        99 yaşında CHP'nin ön seçiminde oy kullanmaya geldi
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        ZONGULDAK’ta, CHP’nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yaptığı ön seçimde Cemal Özel (99), kızı ve torunuyla gelerek oy kullandı. Özel, “Oy biraz geç kaldı. Ben 99 yaşındayım. Böyle bir şey görmedim. Çok ayıp bir şey. İmamoğlu‘nu desteklemek için geldik” dedi.

        CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yapılan ön seçimde Zonguldak’ta da sandıklar kuruldu. Kent merkezinde Belediye Sinema Salonu’nda kurulan sandıkta oy kullanma işlemleri 08.00 itibarıyla başladı. Parti üyeleri ve dayanışma için gelenler, mahalle mahalle ayrılan sandıklarda oy kullandı. Cemal Özel de kızı ve torunuyla sinema salonuna oy kullanmak için geldi. CHP Merkez İlçe Başkanı Osman Zaimoğlu, Özel’in neredeyse partiyle yaşıt olduğunu söyleyerek oy kuyruğunda öncelik tanınması için yardımcı oldu. Özel, listeye imza attıktan sonra oyunu kullandı. CHP Ankara Milletvekili Okan Konuralp de Özel'in elini öperek bir süre sohbet etti.

        İmamoğlu‘nu desteklemek için geldiğini söyleyen Cemal Özel, “Oy kullandım. Oy biraz geç kaldı. Ben 99 yaşındayım. Böyle bir şey görmedim. Çok ayıp bir şey. Dış devletler gülüyorlar bize. Bu olaylara gülüyorlar” dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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