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        Zonguldak'ta boyu 8 metreyi aşan dalgalar oluştu

        ZONGULDAK'ta yağmur yağışı ve rüzgar etkili olurken, boyu 8 metreyi aşan dalgalar oluştu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 13:11 Güncelleme: 11.04.2025 - 13:15
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        Zonguldak'ta boyu 8 metreyi aşan dalgalar oluştu
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        ZONGULDAK’ta yağmur yağışı ve rüzgar etkili olurken, boyu 8 metreyi aşan dalgalar oluştu. Dalgalar zaman zaman mendireği aşarak liman içine ulaştı.

        Kentte, meteorolojik uyarıların ardından yağışlı ve soğuk hava etkisini gösterdi. Kent merkezinde boyu 8 metreyi aşan dalgalar kıyı hattına ulaştı. Kayalara çarparak dalgaların patlaması görüntülendi. Dalgalar zaman zaman Zonguldak Limanı’nın mendireğini aşarak liman içine düştü.

        Alaplı ilçesinde de büyük dalgalar oluşurken belediye ekipleri sahil hattını inceleyerek hasar denetimi yaptı.

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