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        Yanmış cesedi bulunan Afgan madenci davası; tutuklu sanıklara 5'er yıl 8'er ay hapis cezası (2)

        'BENİMHAYATIMI MAHVETTİLER'Zonguldak'ta yanmış cesedi bulunan Vezir Mohammad Nourtani davasında karar çıkmasının ardından; madencinin eşi Kamer Gül Meliki beraberindeki Avukat Kerim Bahadır Şeker ve DEM Parti Milletvekili Özgül Saki ile duruşma sonrasında açıklama yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 21:01 Güncelleme: 11.04.2025 - 21:01
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        Yanmış cesedi bulunan Afgan madenci davası; tutuklu sanıklara 5'er yıl 8'er ay hapis cezası (2)
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        'BENİMHAYATIMI MAHVETTİLER'

        Zonguldak’ta yanmış cesedi bulunan Vezir Mohammad Nourtani davasında karar çıkmasının ardından; madencinin eşi Kamer Gül Meliki beraberindeki Avukat Kerim Bahadır Şeker ve DEM Parti Milletvekili Özgül Saki ile duruşma sonrasında açıklama yaptı. Gül Meliki, “Mahkemede kim ne dediyse hepsi yazılıyordu, ben ayağa kalktığımda ‘sus’ diyerek beni susturuyorlardı. Mahkemeye boşa geldiğimi düşünüyorum. Hakan diyor ki ‘ben suçsuzum, beni serbest bırakın’ avukatı bana para dolu çantasıyla geldiğinde hani orada suçluydu, burada hep suçsuz diye ifade ediyor. Kaç kez para teklif ettiler ama kabul etmedik. Biz, mahkememiz bunların hakkını verir dedik, sağ olsun mahkememizi de gördük. Hakkımı helal etmiyorum. Benim hayatım bitti, bozuldu. Benim artık kocam yok, 2 hastam var geçici bir hastalık değil. Onlar hayatı boyunca bunu taşıyacak. Babalarına ihtiyaçları vardı, artık babaları da yok. Benim hayatımı mahvettiler, aynısı onların da başına gelir elbet” dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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