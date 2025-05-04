Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        Zonguldak'ta caminin hasarlı ve dayanıksız çıkan minaresi yıkılıyor

        ZONGULDAK'ta Yeni Camii'nin hasarlı ve dayanıksız olduğu belirlenen minaresinin yıkımına başlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.05.2025 - 16:06 Güncelleme: 04.05.2025 - 16:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zonguldak'ta caminin hasarlı ve dayanıksız çıkan minaresi yıkılıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ZONGULDAK’ta Yeni Camii’nin hasarlı ve dayanıksız olduğu belirlenen minaresinin yıkımına başlandı. Yeni Cami Dernek Başkanı Yalçın Kiren, “Kontrol sonucunda da dayanıksız çıktı. Bunun üzerine yıkım kararı aldık. Benim bildiğim 1925 tarihi yazıyor ama 1908 yılında ibadete açılmış. Daha önce tadilatlar yapılmıştı ama ilk kez minare yenileniyor” dedi.

        Kent merkezinde, 1925 yılında hizmet vermeye başlayan Yeni Camii’nin minaresinde çatlaklar nedeniyle inceleme başlatıldı. Alınan örneklerin ardından minarenin hasarlı ve dayanıksız olduğu belirlendi. Yeni Cami Derneği ve Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün ortaklaşa hazırladığı proje kapsamında, minarenin yıkımına başlandı. Yıkım boyunca ibadete kapatılan caminin yanına vinç getirilerek minarenin uç kısmı yıkıldı. Yıkım süresince sokağın da araç trafiğine kapatıldığı belirtildi.

        Yeni Cami Dernek Başkanı Yalçın Kiren, “Sadece minarenin yıkımına başladık. Yıkıldıktan sonra yerine yenisi yapılacak. Minare hasarlı çıktı, çatlak vardı Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne dosya sunduk. Kontrole gelip numune aldılar. Kontrol sonucunda da dayanıksız çıktı. Bunun üzerine yıkım kararı aldık. Belediyeden, emniyetten yazılarımızı aldık. Yıkmaya başladık, yerine yenisini koyacağız. Benim bildiğim 1925 tarihi yazıyor ama 1908 yılında ibadete açılmış. Daha önce tadilatlar yapılmıştı ama ilk kez minare yenileniyor. Dış cephesi de yapılacak, kaplamalarla güzel bir cami kazandıracağız” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Özgür Özel'e tokatlı saldırı
        Özgür Özel'e tokatlı saldırı
        CHP lideri Özgür Özel'den açıklamalar
        CHP lideri Özgür Özel'den açıklamalar
        Evlat katili saldırgan!
        Evlat katili saldırgan!
        İbretlik infaz vakası
        İbretlik infaz vakası
        Adalet Bakanı Tunç: Eski mevzuata göre tahliye oldu
        Adalet Bakanı Tunç: Eski mevzuata göre tahliye oldu
        "Öldükten sonra bilsinler"
        "Öldükten sonra bilsinler"
        Sırrı Süreyya Önder'e veda...
        Sırrı Süreyya Önder'e veda...
        Sinemadan siyasete: Sırrı Süreyya Önder
        Sinemadan siyasete: Sırrı Süreyya Önder
        "Galatasaray nefes aldırmıyor"
        "Galatasaray nefes aldırmıyor"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünya İsrail'den büyüktür
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünya İsrail'den büyüktür
        İşte dev derbinin ilk 11'leri!
        İşte dev derbinin ilk 11'leri!
        Mourinho-Solskjaer rekabeti derbide yaşanacak!
        Mourinho-Solskjaer rekabeti derbide yaşanacak!
        Magandalara ağır ceza yolda
        Magandalara ağır ceza yolda
        Ukrayna Ordusu İDA ile SU-30 savaş uçağını düşürdü
        Ukrayna Ordusu İDA ile SU-30 savaş uçağını düşürdü
        101 ülkeye eşit
        101 ülkeye eşit
        Katil kocanın cep telefonu oyunu tutmadı!
        Katil kocanın cep telefonu oyunu tutmadı!
        Sheinbaum Trump'ın asker teklifini kabul etmedi
        Sheinbaum Trump'ın asker teklifini kabul etmedi
        20 saniyelik sarılmanın şaşırtan etkileri
        20 saniyelik sarılmanın şaşırtan etkileri
        "Yüksek temposu dinamik kılıyor"
        "Yüksek temposu dinamik kılıyor"
        Dev derbinin kader adamları!
        Dev derbinin kader adamları!

        Benzer Haberler

        Asırlık caminin tehlike oluşturan minaresinin yıkımına başlandı
        Asırlık caminin tehlike oluşturan minaresinin yıkımına başlandı
        Amelebirliği sağladığı desteklerle iyi ve kötü günlerinde madencilerin yanı...
        Amelebirliği sağladığı desteklerle iyi ve kötü günlerinde madencilerin yanı...
        3 gün önce başladığı iş yerinde elektrik akımına kapılarak öldü
        3 gün önce başladığı iş yerinde elektrik akımına kapılarak öldü
        Zonguldak'ta elektrik akımına kapılan işçi öldü
        Zonguldak'ta elektrik akımına kapılan işçi öldü
        Zonguldak'ta dere yatağına devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Zonguldak'ta dere yatağına devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
        'Emeğin başkenti'nde '1 Mayıs trafiği' 5 kilometreyi buldu
        'Emeğin başkenti'nde '1 Mayıs trafiği' 5 kilometreyi buldu