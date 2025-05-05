Apartman yöneticisini yaralayıp eşini öldüren sanığa hapis, babasına ise beraat kararı bozuldu

ZONGULDAK'ın Devrek ilçesinde apartman yöneticisi Aydın Alkan'ı (60) bıçakla yaralayıp, eşi Hacer Alkan'ı (55) ise boğazını keserek öldüren Mert Serkan Lülleci'ye (26) verilen 'iyi hal' indirimli 28 yıl 4 ay hapis cezası ile azmettirici olmakla suçlanan babası İsmail Lülleci'ye verilen beraat kararı, istinaf mahkemesi tarafından bozuldu.

Olay, 6 Ağustos 2022'de Devrek ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Mert Serkan Lülleci, aidat ve komşuluk ilişkileri nedeniyle husumetli olduğu apartman yöneticisi Aydın Alkan'ın eşi Hacer Alkan'a, bina girişinde bıçakla saldırdı. Lülleci, eşinin çığlıklarını duyunca 4'üncü kattan inen apartman yöneticisi Aydın Alkan'ı da bıçakladı. Hacer Alkan hayatını kaybetti, Aydın Alkan yaralandı. Mert Serkan Lülleci tutuklanırken, azmettirmekle suçlanan babası İsmail Lülleci tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılama sonucunda Mert Serkan Lülleci'ye 'haksız tahrik' ve 'iyi hal' indirimi uygulanarak 28 yıl 4 ay hapis cezası, İsmail Lülleci hakkında ise 'Azmettirme’ suçundan beraat kararı verildi. Taraflar, Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi'nde karara itiraz etti.

İKİ GEREKÇEYLE KARAR BOZULDU Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi dosyayı inceleyerek bozma kararı verdi. Mahkeme, olayın tek görgü tanığı S.K. isimli kadının delillerin yüz yüzelik ilkesi uyarınca mahkemede dinlenilmesini, 'haksız tahrik' indiriminin ifadeye göre değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca bozma kararında, İsmail Lülleci hakkında 'Kasten öldürme ve öldürmeye teşebbüs suçlarına yardım etme' suçları bakımından da gerekçeli kararda tartışılması gerektiği ifade edildi. DİNLENMEYEN TEK GÖRGÜ TANIĞI DİNLENDİ Sanıklar, Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden hakim karşısına çıktı. Bozma kararının ardından yapılan ilk duruşmaya tutuklu Mert Serkan Lülleci, Aydın Alkan ve avukatlar katılırken, tutuksuz sanık İsmail Lülleci yer almadı. Bozma kararında tanık olarak dinlenilmesi istenen, sanıkların ve mağdurların komşusu S.K. de hazır bulundu. İsmail Lülleci'nin apartmanda herkese huzursuzluk verdiğini öne süren S.K., "Olay günü evden çıktığımda, kapının önünde Hacer ve Aydın abi ile karşılaştım. Yan taraftaki komşulardan da birileri vardı. Komşularla 3- 5 dakika sohbet ettik. Sonra karşı binadaki arkadaşıma gittim. Aşağı indiğimde Aydın abiyi çok kötü durumda gördüm. Aydın abi şaşkın ve korkmuş bir halde, 'Hanım öldü, öldürmüştür onu, öldü mü?' gibi kelimeler kullanıyordu. Polisi aradım. Polisler geldiğinde Hacer ölmüştü. Sanıklarla ilgili aramızda hakaret içerikli herhangi bir konuşma geçmedi" dedi.