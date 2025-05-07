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        Motosiklet tellere çarpıp takla attı; kaza anı kamerada

        ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde refüjdeki tellere çarpıp takla atan motosikletin sürücüsü Berkay Çoban yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 21:49 Güncelleme: 07.05.2025 - 21:50
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        Motosiklet tellere çarpıp takla attı; kaza anı kamerada
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        ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde refüjdeki tellere çarpıp takla atan motosikletin sürücüsü Berkay Çoban yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, öğle saatlerinde Kavaklık Mahallesi Ereğli Devrek Yolu üzerinde meydana geldi. Berkay Çoban idaresindeki 67 ACY 417 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkan refüjdeki tellere çarptı. Çoban yolda taklalar atarak durabildi. Sürücünün yardımına çevredekiler koşarken, sağlık ekiplerine haber verildi. Yaralanan sürücü, olay yerine gelen 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Kepez istikametine giden motosikletin yoldan çıkarak refüje, ardından da tel örgülere çarptığı, sürücünün ise taklalar attığı anlar yer aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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