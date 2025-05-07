Motosiklet tellere çarpıp takla attı; kaza anı kamerada

Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Kepez istikametine giden motosikletin yoldan çıkarak refüje, ardından da tel örgülere çarptığı, sürücünün ise taklalar attığı anlar yer aldı.

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