YÖK'ün kontenjanıyla üniversiteli olan 34 yaş üstü kadınlar mezun oldu

YÜKSEKÖĞRETİM Kurumu’nun 2023-2024 yılında başlattığı üniversiteye gidememiş 34 yaş üstü kadınlar için ek kontenjan uygulaması, ilk mezunlarını, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’nde (BEUN) verdi. 29 kadın öğrenci, diplomalarını alıp kep atmanın heyecanını yaşadı.

YÖK Başkanlığı 2023-2024 yılında, 34 yaş üstü kadınlar için üniversitelerin belirli bölümlerinde ek kontenjan hakkı tanıdığı bir uygulamayı hayata geçirdi. Bu kapsamda, kimisi imkansızlıktan, kimisi de başörtüsü yasağından dolayı üniversite eğitimi alamayan kadınlar; üniversiteli oldu. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’nde de açılan ek kontenjana 90 kadın başvuru yaparak farklı ön lisans programlarına yerleşti. 2 yıllık eğitimin ardından uygulama ilk mezunlarını verdi. BEUN Sezai Karakoç Kültür Merkezi’nde, üniversitenin ve 34 yaş üstü kadın kontenjanından faydalananlar için ilk mezuniyet töreni düzenlendi. Törene Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer ile senato üyeleri ve mezun kadınların aileleri katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende, törene katılan 29 kadın öğrenci diplomalarını alıp diploma yemini ederek kep atmanın heyecanını yaşadı.

Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, programda yaptığı konuşmada, ailenin en önemli yapı taşının kadın olduğunu belirterek, “Burada sadece bir öğrenim sürecinin tamamlanışına şahitlik etmiyoruz. Bugün aynı zamanda hayatın her döneminde öğrenmenin, kendini geliştirmenin ve bir hedefe adanmışlığın ne kadar kutsal olduğunu bizlere gösteren cesur kadınların, mezuniyet töreninde buluşmanın kıvancını yaşıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 2025 yılını Aile Yılı ilan etmesiyle birlikte aile kurumunun güçlendirilmesi yönünde atılan bu anlamlı adım, aslında tam da bugün burada gördüğümüz büyük emeğin özüdür. Çünkü aileyi ayakta tutan, yürekle taşıyan ve geleceğe hazırlayan en güçlü yapı taşı kadındır. Bugün burada o gücün en güzel örneği olan 34 yaş üstü kadınlar kontenjanı ile üniversite sıralarına adım atmış kıymetli öğrencilerimizin mezuniyetini kutluyoruz” dedi.

Başörtüsü yasağından dolayı okuyamadığını söyleyen Nilüfer Bağcı (48), “YÖK’ün vermiş olduğu imkanlardan dolayı üniversiteye girdik. Aşçılık Bölümü öğrencisiyim, 2 sene oldu. Çok mutluyuz. Arkadaşlarla hepimiz çok heyecanlıyız. İyi ki başlamış, iyi ki okumuşuz. Daha önce okuyamamıştık. Benim okuyamama sebebim, bizim zamanımızdaki başörtüsü yasağıydı maalesef. Şimdi 2 çocuğum da üniversitede, 2 çocuğumla beraber okumak çok büyük heyecan. Gurur duyuyorum, kendimle ve ailemle” diye konuştu.

‘OKUMANIN YAŞI YOK’

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri bölümünden mezun olan Zuhal Karagöz, “Girmek istiyordum, 2 sene önceye nasip oldu. Bu bir hak ediş değil, bu bize bir ikram. Bize verilen bir imkan. Biz gerçekten çok mutlu olduk, böyle bir imkanın tanınmasından. Bunun için teşekkürlerimi sunuyorum. Çok güzel bir eğitim hayatı geçirdik, şunu gördüm; hiçbir kuş tek kanatla uçmuyor. Hem dünyevi hem de ahiret ilmiyle beraber kuş daha güzel uçar kavramıyla ben 2 yılımı geçirdim. Bize çok şey kattı. Alanımla alakalı çalışmak istiyorum, imkanlar el verirse. Çünkü okumanın gerçekten yaşı yok. Bu imkanı sunan büyüklerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.