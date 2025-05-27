Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        Otomobil takla attı, aynı aileden 3 kişi yaralandı

        ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde refüje çarpıp takla atan otomobildeki aynı aileden 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 09:18 Güncelleme: 27.05.2025 - 09:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Otomobil takla attı, aynı aileden 3 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde refüje çarpıp takla atan otomobildeki aynı aileden 3 kişi yaralandı.

        Kaza, dün akşam saatlerinde Ereğli-Zonguldak kara yolunun Ömerli mevkisinde meydana geldi. Zonguldak’tan Ereğli yönüne giden Mevlüt Ç.’nin (47) kontrolünü yitirdiği 67 AAE 132 plakalı otomobil, virajda refüje çarparak, takla attı. Kazada, otomobilin sürücüsü Mevlüt Ç., annesi Emine Ç. (66) ile kızı Melike Ç. (23) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Bir süre trafiğe kapanan yol, otomobilin çekilmesinin ardından yeniden açıldı.

        Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu
        Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu
        Miras belası! Ağabey kardeşe kıydı!
        Miras belası! Ağabey kardeşe kıydı!
        Macron'dan 'tokat' görüntülerine yanıt
        Macron'dan 'tokat' görüntülerine yanıt
        Olay yeri: İstanbul... Sokakta 'kanlı' pusu!
        Olay yeri: İstanbul... Sokakta 'kanlı' pusu!
        AYM’nin 3600 kararı ne anlama geliyor?
        AYM’nin 3600 kararı ne anlama geliyor?
        Mourinho'dan istifa sorusuna yanıt!
        Mourinho'dan istifa sorusuna yanıt!
        Eğlence mekanına el bombası atıldı: 7 yaralı
        Eğlence mekanına el bombası atıldı: 7 yaralı
        Liverpool'da araç kalabalığa daldı!
        Liverpool'da araç kalabalığa daldı!
        Parmaklar suda hep aynı şekilde mi buruşur?
        Parmaklar suda hep aynı şekilde mi buruşur?
        İsrailli aşırı sağcı bakandan skandal öneri
        İsrailli aşırı sağcı bakandan skandal öneri
        Fenerbahçe'ye zorlu rakipler!
        Fenerbahçe'ye zorlu rakipler!
        Kuvvetli sağanak yağmur ve çöl tozu uyarısı
        Kuvvetli sağanak yağmur ve çöl tozu uyarısı
        7 kere düş 8 kere kalk!
        7 kere düş 8 kere kalk!
        Buruk'tan transfer ve Osimhen sözleri!
        Buruk'tan transfer ve Osimhen sözleri!
        Dekoratif beton kemer 2 can aldı
        Dekoratif beton kemer 2 can aldı
        Balta ve sopayla öldürüp kömürlüğe saklamışlar
        Balta ve sopayla öldürüp kömürlüğe saklamışlar
        Dünyanın bir numarasıyla buluştu
        Dünyanın bir numarasıyla buluştu
        F.Bahçe Mersin'de yıkıldı!
        F.Bahçe Mersin'de yıkıldı!
        İlhan Şeşen vefat etti
        İlhan Şeşen vefat etti
        Narin Güran cinayetinde cezalar onandı
        Narin Güran cinayetinde cezalar onandı

        Benzer Haberler

        Zonguldak'ta araçlardan hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı
        Zonguldak'ta araçlardan hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı
        Zonguldak'ta kaçak 7 maden ocağı imha edildi
        Zonguldak'ta kaçak 7 maden ocağı imha edildi
        Zonguldak'ta şiddetli rüzgar nedeniyle ağaçlar devrildi
        Zonguldak'ta şiddetli rüzgar nedeniyle ağaçlar devrildi
        Devrek'te "Batı Karadeniz Gençlik Festivali" düzenlendi
        Devrek'te "Batı Karadeniz Gençlik Festivali" düzenlendi
        Lösemiyi yenen down sendromlu şampiyon yüzücü Masal'ın hayali milli formayı...
        Lösemiyi yenen down sendromlu şampiyon yüzücü Masal'ın hayali milli formayı...
        Zonguldak'ta iç organları çıkarılmış 2 kedi için polis inceleme başlattı
        Zonguldak'ta iç organları çıkarılmış 2 kedi için polis inceleme başlattı