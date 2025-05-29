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        Akıma kapılıp 4 katlı binanın çatısından düşen işçi öldü

        ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde 4 katlı binanın çatısını tamir ederken akıma kapılan iki işçiden Zafer Ayyıldız, aşağı düşüp yaşamını yitirdi, mesai arkadaşı Sait Demir ise yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 16:02 Güncelleme: 29.05.2025 - 16:02
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        Akıma kapılıp 4 katlı binanın çatısından düşen işçi öldü
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        ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde 4 katlı binanın çatısını tamir ederken akıma kapılan iki işçiden Zafer Ayyıldız, aşağı düşüp yaşamını yitirdi, mesai arkadaşı Sait Demir ise yaralandı.

        Olay, saat 09.30 sıralarında Gülüç beldesi Merkez Mahallesi Hacılar Sokak’ta meydana geldi. Binanın çatısında tadilat çalışması yapan Zafer Ayyıldız ve Sait Demir, elektrik akımına kapıldı. Zafer Ayyıldız akıma kapılıp aşağı düştü. Olayın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Ayyıldız, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Zafer Ayyıldız, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi.

        Sait Demir’in ise sağlık durumunun iyi olduğu ve hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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