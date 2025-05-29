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        Otomobilin 'yaya geçidi'nde çarptığı kişi yaralandı; kaza kamerada

        ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde yaya geçidinde otomobilin çarptığı B.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 22:14 Güncelleme: 29.05.2025 - 22:14
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        Otomobilin 'yaya geçidi'nde çarptığı kişi yaralandı; kaza kamerada
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        ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde yaya geçidinde otomobilin çarptığı B.Ş. yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, akşam saatlerinde Orhanlar Mahallesi Sahil Bulvarı'nda meydana geldi. G.G. yönetimindeki 67 ADM 331 plakalı otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan B.Ş.’ye çarptı. B.Ş. yaralanırken, çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan yayayı hastaneye kaldırdı.

        GÖZÜNÜ GÜNEŞ ALDIĞI İÇİN GÖRMEMİŞ

        Otomobil sürücüsü G.G. ise polis ekiplerine kazayı anlatırken, gözüne gelen güneş nedeni ile yayayı göremediğini ve aracının sağ kısmı ile yayaya çarptığını söyledi.

        KAZA ANI KAMERADA

        Öte yandan yaşanan kaza anı, güvenlik kameralarına yansıdı. Kameralara yansıyan görüntülerde, otomobilin yaya geçidinde B.Ş. ye çarptığı anlar yer aldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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