İlk yüzer doğalgaz üretim platformu 'Osman Gazi' Filyos'a ulaştı

TÜRKİYE'ninilk yüzer doğal gaz üretim platformu (FPU) Osman Gazi, Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bulunan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Filyos Limanı'na ulaştı. 20 yıl boyunca Karadeniz'de doğal gaz üretiminde görev yapacak yüzer platformun 2026 yılında faaliyete geçmesi planlanıyor.

Karadeniz'de bulunan yeni doğal gaz rezervinin ardından denizde üretim yapılması amacıyla görev yapacak Türkiye'nin ilk yüzer doğal gaz üretim platformu Osman Gazi, Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bulunan TPAO Filyos Limanı'na ulaştı. Kıyı Emniyeti'ne ait Nene Hatun Arama Kurtarma Gemisi ile çekilen Osman Gazi'ye 6 romorkör eşlik etti. Yüzer platformun limandaki manevrası 1 saat sürerken, sonrasında limana bağlandı. Platformun üzerinde Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin resmi olan afiş de yer aldı.

DOĞAL GAZ ÜRETİMİNİ 2 KATINA ÇIKARACAK

Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası'nda doğal gaz üretimini 2 katına çıkarması amaçlanan platformun Karadeniz'deki görevi 20 yıl sürecek. 298,5 metre uzunluğa, 56 metre genişliğe ve 29,5 metre derinliğe sahip platformun maksimum doğal gaz işleme kapasitesi 10,5 milyon metreküp, maksimum gaz transfer kapasitesi 10 milyon metreküp seviyesinde. 140 kişilik kapasitesi bulunan platformdan karaya ana gaz iletim hattı uzunluğu 161 kilometre olacak. Platformda işlenen doğal gaz bu hat üzerinden karaya ulaştırılarak kullanıma hazır halde ulusal şebekeye aktarılacak.