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        İlk yüzer doğalgaz üretim platformu 'Osman Gazi' Filyos'a ulaştı

        TÜRKİYE'ninilk yüzer doğal gaz üretim platformu (FPU) Osman Gazi, Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bulunan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Filyos Limanı'na ulaştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.05.2025 - 10:40 Güncelleme: 31.05.2025 - 10:40
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        İlk yüzer doğalgaz üretim platformu 'Osman Gazi' Filyos'a ulaştı
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        TÜRKİYE'ninilk yüzer doğal gaz üretim platformu (FPU) Osman Gazi, Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bulunan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Filyos Limanı'na ulaştı. 20 yıl boyunca Karadeniz'de doğal gaz üretiminde görev yapacak yüzer platformun 2026 yılında faaliyete geçmesi planlanıyor.

        Karadeniz'de bulunan yeni doğal gaz rezervinin ardından denizde üretim yapılması amacıyla görev yapacak Türkiye'nin ilk yüzer doğal gaz üretim platformu Osman Gazi, Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bulunan TPAO Filyos Limanı'na ulaştı. Kıyı Emniyeti'ne ait Nene Hatun Arama Kurtarma Gemisi ile çekilen Osman Gazi'ye 6 romorkör eşlik etti. Yüzer platformun limandaki manevrası 1 saat sürerken, sonrasında limana bağlandı. Platformun üzerinde Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin resmi olan afiş de yer aldı.

        DOĞAL GAZ ÜRETİMİNİ 2 KATINA ÇIKARACAK

        Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası'nda doğal gaz üretimini 2 katına çıkarması amaçlanan platformun Karadeniz'deki görevi 20 yıl sürecek. 298,5 metre uzunluğa, 56 metre genişliğe ve 29,5 metre derinliğe sahip platformun maksimum doğal gaz işleme kapasitesi 10,5 milyon metreküp, maksimum gaz transfer kapasitesi 10 milyon metreküp seviyesinde. 140 kişilik kapasitesi bulunan platformdan karaya ana gaz iletim hattı uzunluğu 161 kilometre olacak. Platformda işlenen doğal gaz bu hat üzerinden karaya ulaştırılarak kullanıma hazır halde ulusal şebekeye aktarılacak.

        12 KUYUDA 9,5 MİLYON METREKÜP GAZ ÜRETİMİ

        Karadeniz Sakarya Gaz Sahası'nda 12 kuyudan 9,5 milyon metreküp günlük gaz üretiliyor. 2026'da görev yapmaya başlayacak olan yüzer üretim platformuyla Karadeniz'deki mevcut doğal gaz üretimi 2'ye katlanarak günlük 20 milyon metreküpe çıkacak. Böylece Türkiye'deki yaklaşık 8 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacının Karadeniz'den karşılanması hedefleniyor. Platformun belirlenen lokasyonda 20 yıl boyunca görev yapması planlanıyor.

        VALİ HACIBEKTAŞOĞLU: TÜRKİYE'NİN GELDİĞİ SEVİYEYİ GÖSTERİYOR

        Platformun limana gelişini karşılayan Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, "Gerçekten gurur duyuyoruz. Osman Gazi yüzer gaz işleme gemisi dünyada 5 ülkede var. 6'ncı ülke Türkiye. Bu Türkiye'nin geldiği seviyeyi gösteriyor. 29 Mayıs'ta Cumhurbaşkanımız Osman Gazi'yi uğurladı. Bugün 31 Mayıs sabahı, Filyos Limanı’nda Osman Gazi’yi karşılıyoruz. Ülkemizle, TPAO ile gurur duyuyoruz. Bugün burada, Sakarya Gaz Sahası'nda günlük 9,5 milyon metreküp gaz üretimine ulaşıldı. Bu Filyos Gaz İşleme Sahası'nda işleniyor ve BOTAŞ boru hatlarına buradan basılıyor. Osman Gazi gemisiyle bu 2 katına, günlük 20 milyon metreküpe çıkacak. Bu da 8 milyon hanenin gazını karşılayacak kapasiteye, önümüzdeki 1-2 senede ulaşmış olacak. Bu Türkiye'nin geldiği seviyeyi gösteriyor. Türkiye yüzyılının ilk çeyreğinde belki dünyanın 10'uncu büyük ekonomisi olacak. Türkiye yüzyılı ortalarında Türkiye, dünyanın ilk 5 ekonomisi arasında olacak. Buradan bütün Türkiye'ye, çocuklarımıza, gençlerimize sesleniyoruz; Türkiye'nin gaz işleme sahası, karada denizde gaz arama kapasitesini çok yakından takip etsinler. Kendilerini Filyos'a bekliyoruz. Önüne baksın bütün gençlerimiz, akıllarını çelmek isteyenlere hiç aldırmasınlar. Kendilerine, ülkelerine güvensinler. Sadece 'Türkiye Yüzyılı'nda yürüsünler" dedi.

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