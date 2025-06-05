Zonguldak merkezli dolandırıcılık operasyonu: 5 tutuklama
ZONGULDAK merkezli 4 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.
ZONGULDAK merkezli 4 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 5’i tutuklandı.
Gökçebey ilçesinde yaşayan bir kişi, jandarmaya başvurup internet üzerinden ayrı ayrı tutarlarda toplam 542 bin lira dolandırıldığını belirterek şikayetçi oldu. Olayla ilgili inceleme başlatan jandarma ekipleri, siber suçlarla mücadele kapsamında şüphelilerin İstanbul, Aksaray, Sivas ve Şanlıurfa’da olduklarını tespit etti. 27 Mayıs’ta belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada, 25 dijital materyal ve 10 bin dolara el konuldu.
Zonguldak’a getirilen 7 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 5’i tutuklandı, 2’si ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.