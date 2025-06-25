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        Zonguldak'ta 5 katlı binadaki patlama anını anlattı: Deprem oluyor zannettim

        ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde doğal gaz kaynaklı patlamanın meydana geldiği, 7 kişinin yaralandığı apartman mühürlendi, 10 hane tahliye edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 16:32 Güncelleme: 25.06.2025 - 16:35
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        Zonguldak'ta 5 katlı binadaki patlama anını anlattı: Deprem oluyor zannettim
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        ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde doğal gaz kaynaklı patlamanın meydana geldiği, 7 kişinin yaralandığı apartman mühürlendi, 10 hane tahliye edildi. Yaralılardan 2'si taburcu oldu. Tansiyonu yükseldiğinden olaydan sonra tedavi gören Nebahat Topçu (55), "Deprem oluyor zannettim. 10 saniye sürmedi ikinci patlama oldu" dedi.

        Olay, dün, Velioğlu Mahallesi Ayazma Caddesi Afet Evleri D Blok'ta meydana geldi. 6 katlı apartmanın 2'nci katında Celal Pehlivan’ın oturduğu dairede doğal gaz kaynaklı patlama meydana geldi ve ardından yangın çıktı. İhbarla adrese 10 ambulans, 5 itfaiye ekibi ve AFAD görevlileri olmak üzere çok sayıda ekip sevk edildi. Patlamanın yaşandığı dairenin duvarları yıkıldı, karşı dairede ve çevre apartmanlarda da hasar oluştu. Binada çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayda ağır yaralanan Celal Pehlivan (40), Sabahat Dikbaş (52), Ayşe Polat (49) ile hafif şekilde yaralanan Songül Kandemir (28), Yaşar Dikbaş, Veli Musluer (51) ve tansiyonu yükselen Nebahat Topçu (55) çeşitli hastanelerde tedaviye alındı. Nebahat Topçu ve Songül Kandemir taburcu edildi, vücutlarında yanıklar oluşan Celal Pehlivan ile Ayşe Polat GATA’ya sevk edildi. 5 yaralının çeşitli hastanelerdeki tedavileri sürüyor.

        DUVARLARDA YANIK İZLERİ GÖRÜLÜYOR

        Patlamanın olduğu apartman mühürlendi, 10 hane için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü raporu doğrultusunda geçici tahliye kararı verildi. Binada yaşayanlar yakınlarının veya komşularının yanına sığındı. Patlamanın olduğu ev ve bitişiğindeki daireyi birbirine bağlayan oturma odasının duvarı da yıkıldı. Binanın duvarlarında yanık izleri görüldü.

        ‘VÜCUTLARI YANIYORDU’

        Patlamada sonrasındaki yangında yanan 2 komşusuna su döküp yardım ettiğini anlatan Nebahat Topçu, "1’inci katta oturuyordum. Patlama anında evdeydim. Patlama olunca deprem oluyor zannettim. 10 saniye sürmedi ikinci patlama oldu. Ondan sonra kapımız açılmış, kapıya gittik. Karşımızda kadın ve erkek önümüzde yatıyordu. Onlara su taşıdık, vücutları yanıyordu. Biraz söndürelim diye uğraştık. Sonra kendimizi dışarı attık. Küt diye apartman birden silkelendi, bomba atmış gibi ses geldi. İkinci katta hasar var. Camlar, duvarlar yıkılmış. Tahliye edildik, binayı mühürlediler. İçeri giremiyoruz, kıyafetlerimiz, eşyalarımız hep içeride kaldı, mağduruz. Komşuda kaldık bu gece. 10 daire vardı, herkes tahliye edildi. Ben ambulansla gittim, tansiyonum yükseldi kalabalığı yaralıları görünce" diye konuştu.

        Apartmanda doğal gaz kokusu duyduklarını belirten Topçu, "Komşumun biri kapıya vurdu, ‘gaz kokuyor’ diye. Ben ‘Eşim evde yok, nereyi arayacağız’ dedim. İçki kokuyor diye düşündüm. O da gaz kokusuymuş. Eşim çarşıdan geldi, ona anlatırken patlama oldu" dedi.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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