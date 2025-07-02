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        Yağlı direk yarışmasını kazanana altın ve para ödülü verildi

        ZONGULDAK'ın Kozlu ilçesinde Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen yağlı direkten bayrak düşürme yarışı 1 saat boyunca devam etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 20:59 Güncelleme: 02.07.2025 - 20:59
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        Yağlı direk yarışmasını kazanana altın ve para ödülü verildi
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        ZONGULDAK’ın Kozlu ilçesinde Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen yağlı direkten bayrak düşürme yarışı 1 saat boyunca devam etti. 6 kişinin katıldığı yarışmada, eski şampiyon Erhan Çengelcik (29) yine birinci olurken 15 bin lira ile 1 çeyrek altın ödülünün sahibi oldu.

        Kozlu Limanında, saat 17.00’de Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlamaları kapsamında su sporları yarışmaları düzenlendi. Kayık, kürek çekme ve yüzme yarışları yapıldı. Çeşitli kategorilerde dereceye girenlere ödül verildi.

        ESKİ ŞAMPİYON KAZANDI

        Su sporları yarışlarının ardından Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlamalarının vazgeçilmez geleneği 'yağlı direkten bayrak düşürme' yarışması düzenlendi. 6 kişi direğin ucunda bulunan Ay yıldızlı bayrağa ulaşmak için yağ sürülen direkte ilerlemeye çalıştı. 5 bin lira ile başlayan ödül 15 bin liraya yükseldi, bir kişi ise bayrağa ulaşana çeyrek altın vereceğini ilan etti. 2 yıl önce de şampiyon olan Erhan Çengelcik, direğin ucundaki bayrağa ilk ulaşan kişi oldu. Öte yandan yağlı direk yarışına, izleyicilerin yoğun ilgi gösterdiği görüldü.

        ‘PARASINDAN DEĞİL TÜRK BAYRAĞININ PEŞİNDEYİZ’

        Balıkçılık yapan şampiyon Erhan Çengelcik "Türk bayrağımızın her zaman peşindeyim. Her sene alıyorum, bu sene de Allah nasip etti, aldım. Türk bayrağı var sonuçta, ucunda. Parasından değil Türk bayrağının peşindeyiz biz." dedi.

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