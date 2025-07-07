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        Tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü

        ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesine bağlı Perşembe beldesinde Engin Bostancı (41) tartıştığı eşi Özlem Bostancı'yı (35) bıçaklayarak öldürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.07.2025 - 17:59 Güncelleme: 07.07.2025 - 18:05
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        Tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü
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        ZONGULDAK’ın Çaycuma ilçesine bağlı Perşembe beldesinde Engin Bostancı (41) tartıştığı eşi Özlem Bostancı’yı (35) bıçaklayarak öldürdü.

        Olay, saat 03.00 sıralarında Çaycuma ilçesine bağlı Perşembe beldesi Keçecioğlu Mahallesi’nde meydana geldi. Engin Bostancı ile eşi Özlem Bostancı arasında evde, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Engin Bostancı, eşini bıçakladı. Sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine adrese sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Özlem Bostancı’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Bostancı’nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Gözaltına alınan Engin Bostancı’nın jandarmadaki sorgusu sürüyor.

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