Maden ocağında metan püskürmesi nedeniyle işçiler tahliye edildi (3)
MADENCİLERTABURCU EDİLDİZonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu Kozlu Müessesesi'ndeki maden ocağında metan gazı yükselmesi nedeniyle ocağı terk ettikten sonra tedbir amaçlı hastaneye kaldırılan 5 madenci taburcu edildi.
MADENCİLERTABURCU EDİLDİ
Zonguldak’ta Türkiye Taşkömürü Kurumu Kozlu Müessesesi’ndeki maden ocağında metan gazı yükselmesi nedeniyle ocağı terk ettikten sonra tedbir amaçlı hastaneye kaldırılan 5 madenci taburcu edildi. Tedbir amaçlı üretim durdurulan Kozlu Müessese Müdürlüğü’ne ait maden ocağında üretim yeniden başladı.
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