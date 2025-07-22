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        Maden ocağında metan püskürmesi nedeniyle işçiler tahliye edildi (3)

        MADENCİLERTABURCU EDİLDİZonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu Kozlu Müessesesi'ndeki maden ocağında metan gazı yükselmesi nedeniyle ocağı terk ettikten sonra tedbir amaçlı hastaneye kaldırılan 5 madenci taburcu edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 17:03 Güncelleme: 22.07.2025 - 17:03
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        Maden ocağında metan püskürmesi nedeniyle işçiler tahliye edildi (3)
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        MADENCİLERTABURCU EDİLDİ

        Zonguldak’ta Türkiye Taşkömürü Kurumu Kozlu Müessesesi’ndeki maden ocağında metan gazı yükselmesi nedeniyle ocağı terk ettikten sonra tedbir amaçlı hastaneye kaldırılan 5 madenci taburcu edildi. Tedbir amaçlı üretim durdurulan Kozlu Müessese Müdürlüğü’ne ait maden ocağında üretim yeniden başladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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