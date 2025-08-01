Belediye çalışanlarına faizle para veren baba ile 1 oğlu tutuklandı, 2'si serbest kaldı (2)
'TEFECİLİK'İDDİASIZonguldak'ta iş arkadaşları da dahil birçok kişiye faizle para verip, 'Tefecilik' yaptığı iddia edilen belediye çalışanı 3 kardeş ile babaları, savcılık işlemlerinin ardından Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi.
'TEFECİLİK'İDDİASI
Zonguldak'ta iş arkadaşları da dahil birçok kişiye faizle para verip, 'Tefecilik' yaptığı iddia edilen belediye çalışanı 3 kardeş ile babaları, savcılık işlemlerinin ardından Sulh Ceza Mahkemesi’ne sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkeme tarafından O.K. ve S.K. adli kontrolle serbest bırakılırken, Vedat Koçak ve babası Yaşar Koçak tutuklandı.
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