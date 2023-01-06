Zonguldak Valisi Tutulmaz, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

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ZONGULDAK (AA) - Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında beğendiği fotoğrafları seçti.

AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Tutulmaz, haber, spor ve çevre-yaşam kategorilerindeki karelere oy verdi.

Tutulmaz, çevre ve yaşam kategorisinde Bestami Bodruk'un çektiği "Masalcı nine ve Muciddin Amca", sporda Elif Öztürk Özgöncü'nün "Şampiyonlar" ve haberde ise Emrah Yorulmaz'ın "TOGG'un ilk yolculuğu" fotoğraflarını oyladı.

Vali Tutulmaz, oylama sonrası yaptığı değerlendirmede, fotoğrafların hepsinin ayrı bir hikayesi ve anlamı olduğunu söyledi.

Anı yakalama açısından fotoğrafların birbirinden kıymetli olduğunu belirten Tutulmaz, Anadolu Ajansının sadece ülkede değil yurt dışında da çok başarılı ve önemli işlere imza attığını ifade etti.

Tutulmaz, Türkiye'yi uluslararası alanda başarıyla temsil eden, ülkenin ve milletin sesini dünyaya duyuran, dünyanın dört bir köşesindeki olayları yakından takip eden AA çalışanlarını kutlayarak, başarılarının devamını diledi.





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