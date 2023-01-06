Japonya'da yaşayan Türk öğrenci Zonguldak'ta çocuklarla origami yaptı

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ZONGULDAK (AA) - Japonya'da yaşayan 14 yaşındaki Haluk Enşici, Zonguldak'ta bir araya geldiği öğrencilerle Japon kağıt katlama sanatı olan origami etkinliği gerçekleştirdi.

Ailesiyle yaşadığı Japonya'dan bir dizi ziyaret ve etkinliğe katılmak için kente gelen Enşici, Köksal Toptan Ortaokulunda öğrencilerle buluştu.

Origami yapmak için kağıtları öğrencilere dağıtan Enşici, daha sonra aşamalı olarak origami sanatıyla kuş figürü yapımını anlattı.

Bazı öğrenciler, zaman zaman zorlansalar da figürü tamamlayabilmek için çaba gösterdi. Eğlenceli dakikalar geçiren öğrenciler, origami sanatını hakkında Enşici'den bilgi edindi.

Öğrenci Ayda Arslan, gazetecilere, daha önce origami yaptığını belirterek, "Daha öncesinde biraz biliyordum. Kedi ve köpek yapabiliyordum. Bugün değişik bir şey yaptık. Japonya'dan gelen Haluk ağabey ile tanıştık. Çok değişik bir duyguydu, çok heyecanlıydı. Bize bu sanatı öğretti, güzel bir etkinlik oldu." diye konuştu.

Fatih Buğra da etkinlikte yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Haluk Enşici ise öğrencilere origami hakkında bilgi verdiğini aktararak, "Biraz heyecan vardı. Kuş yaptık, biraz zordu. Buradaki etkinlik eğlenceliydi." dedi.

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